"Let's Dance": Diese drei Promis sahnten richtig ab!

Samstag, 14. April 2018, 9:44 Uhr

Bei „Let’s Dance“, beim Tanzduell der Prominenten am gestrigen Freitagabend wurden endlich die Spreu vom Weizen getrennt. Bei Tango, Jive und Wiener Walzer gaben die Stars alles auf dem Tanzparkett.

Chakall und Marta Arndt scheiden aus. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Für den argentinischen TV-Koch Chakall (45) und Tanzpartnerin Marta Arndt (28), die von der Jury 12 Punkte für ihren Auftritt bekamen, riefen nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Chakall: „Es hat Spaß gemacht und jetzt tanze ich am Herd weiter. (…) Immerhin habe ich hier sechs Kilo abgenommen.“ Warum der Mann mit galicische, deutsch-schweizerische, französisch-baskische, italienische und argentinische Vorfahren und Verwandten überhaupt dabei war bleibt das große Geheimnis der Produktionsfirma.

Scharfrichter Joachim Llambi zeigte sich zahn und sagte über den Wiener Walzer: „Wenn man nur 14-16 Takte Wiener Walzer tanzt, dann ist das einfach zu wenig.“

Diese Paare sind in der nächsten Show am 20. April 2018 wieder dabei. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Thomas Hermanns (55), Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Roman Lochmann (18) legten eine großartige Performance hin, die drei Paare bekamen jeweils 28 Punkte!

Kylie Minogue als Gaststar

Showact beim Opening war Australiens Super-Sexy-Export Kylie Minogue mit ihrer aktuellen Single „Dancing“. Außerdem gab es beim „90er Jahre-Special“ mit „Boys vs. Girls“ auch ein zusätzliches Tanzbattle. Die Jungs und die Mädchen traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Showact Kylie Minogue mit ihrer aktuellen Single „Dancing“. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Barbara Meier (31) trauerte um ihre verstorbene Oma († 90) und legte wegen des Trauerfalls eine Tanzpause ein. In der fünften Folge am Freitag, 20. April 2018, wird das Model wieder bei „Let´s Dance“ antreten.

Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent (1,77 Millionen) bei den 14- bis 59-Jährigen war die vierte Live-Show die meistgesehene Sendung in der Primetime. Insgesamt 3,23 Millionen Zuschauer (MA: 12,7 %) waren beim „90er Jahre-Special“ dabei.

Die Jury: Jorge Gonzalez (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der vierten Show

(Die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Rumba, Save The Best For Last, Vanessa Williams. 28 Punkte insgesamt.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Tango, Insomnia Faithless. 28 Punkte insgesamt.

Thomas Hermanns und Regina Luca tanzen Rumba. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24): Contemporary, As Long As You Love Me, Backstreet Boys (Cover – Sleeping At Last). 28 Punkte insgesamt.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Quickstep, All That She Wants, Ace Of Base.

25 Punkte insgesamt.

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31): Jive, Alles Nur Geklaut, Die Prinzen.

24 Punkte insgesamt.

Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin tanzen Tango. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Salsa, Bailamos, Enrique Iglesias.

24 Punkte insgesamt.

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Contemporary, Out Of The Dark, Falco.

23 Punkte insgesamt.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Rumba, You, Ten Sharp.

20 Punkte insgesamt.

Roman Lochmann und Katja Kalugina tanzen einen Contemporary. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Tango, Go West, Pet Shop Boys.

17 Punkte insgesamt.

TV-Koch Chakall (45) und Marta Arndt (28): Wiener Walzer, Have You Ever Really Loved A Woman, Bryan Adams.

12 Punkte insgesamt.

„Boys vs. Girls“ – Tanzbattle:

Girls: Ich Find Dich Scheiße, Tic Tac Toe. 8 Punkte insgesamt.

Boys: Boombastic, Shaggy. 7 Punkte insgesamt.

Alle Promi-Herren und die Profitänzer treten zum Tanzbattle „Boys vs.Girls“ an. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

