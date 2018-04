Best Dresses of the Day (528): Danielle Bernstein & Co. beim Coachella

Sonntag, 15. April 2018, 15:38 Uhr

Es ist wieder soweit: Das berühmte Coachella-Festival im amerikanischen Indio lockt Blogger, Musiker, Künstler und Prominente aus aller Welt an. Jedes Jahr zeigen sich die Stars und Sternchen in coolen Outfit-Kombinationen und bieten jede Menge Inspirationen für einen schicken Auftritt.

Danielle Bernstein

So auch Bloggerin Danielle Bernstein von „WeWoreWhat“, die sich in einem rockigen Look ihren Fans auf Instagram präsentierte. Die hübsche Blondine kombinierte einen angesagten Jeansrock mit einem schwarzen T-Shirt, verziert mit einem bunten Retro-Aufdruck. Hingucker waren ein schimmernder Gürtel um Danielles Taille und lässige Boots in Schwarz.

Vivian Hoorn & Claire Rose Cliteur

Neben Fransen, Leder und Jeans rücken dieses Jahr auch die Pailletten in den Vordergrund und etablieren sich als stylisher Festivalbegleiter. Die Bloggerinnen Vivian Hoorn und Claire Rose Cliteur machen vor wie es geht und zeigen sich in extravaganten Kombinationen auf der Festwiese. Im Mittelpunkt stehen Paillettenrock und Blazer kombiniert mit coolen Boots und klassischen T-Shirts. Armbänder und Sonnenbrille verleihen den Outfits das gewisse „Etwas“.

Amber Davis

Coachella-Fashion kann auch sexy sein. Das beweist Model Amber Davis, die sich in einer knappen Kombination ihren Followern präsentiert. Ihr Look punktet mit klassischer Jeansshorts in Schwarz und einem edlen, weißen Body im Lingerie-Stil. Auch hier dürfen Ledergürtel und die dazu passenden Boots nicht fehlen. Mit glitzernden Verzierungen auf der Haut und einem bunten Tuch im Haar verleiht Amber ihrem Look die außergewöhnliche Note.

Julia Kuczynska

Bloggerin Julia Kuczynska kann alles tragen. Von elegant bis hin zu lässig und sportlich, ihre Outfits werden immer wieder als Hingucker gefeiert. Auch beim Coachella-Festival zeigt sich Julia stilsicher. Sie stylte ihr Outfit rund um die beliebten Fransen und kreierte einen coolen Cowygirl-Look. Ihr kurzes Fransenkleid begeistert lässig und elegant zugleich. Verziert mit Nieten wirkt das Outfit besonders hochwertig. Auch hier kommen flache Boots zum Einsatz. Glitzer und Accessoires runden den Look perfekt ab. (HA)