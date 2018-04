Conchita Wurst seit Jahren HIV-positiv

Montag, 16. April 2018, 0:32 Uhr

Ein mutiges Geständnis: ESC-Gewinnerin und Frauspielerin Conchita Wurst outete sich als HIV-positiv. Die Neuigkeit kommt nicht ganz freiwillig. Die Sängerin wurde offenbar erpresst und ging deshalb unverzüglich in die Offensive.

Foto: WENN.com

Die 29-Jährige schrieb am Sonntagabend auf Instagram: „Heute ist der Tag gekommen, mich für den Rest meines Lebens von einem Damoklesschwert zu befreien. Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv.“

Dies sei für Öffentlichkeit „eigentlich irrelevant“, so die österreichische Künstlerin weiter, „aber ein Ex-Freund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich gebe auch in Zukunft niemanden das Recht mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen. Seit ich die Diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer Behandlung und seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage den Virus weiterzugeben.“

„Coming out ist besser als geoutet zu werden“

„Coming out ist besser als von Dritten geoutet zu werden“, hieß es an anderer Stelle in dem langen, deutschsprachigen Post. „Ich hoffe, Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben.“

Die Instagram-Seite der Eurovision-Gewinnerin des Jahres 2014, die eigentlich Tom Neuwirth heißt, brach unter dem Ansturm zeitweise zusammen, war nicht erreichbar. Bei dem Post handele es nicht um einen Fake und einen damit verbundenen Hackerangriff bestätigte René Berto, der Manager von Conchita, gegenüber dem österreichischen ‚Standard‘.