Noel Gallagher feiert "Orgien ohne Sex"

Sonntag, 15. April 2018, 12:58 Uhr

Noel Gallagher möchte, dass seine Shows sich wie „Orgien ohne Sex“ anfühlen. Der ‚AKA… What a Life‘-Hitmacher steht mit einer acht-Mann-starken Band und drei Blechbläsern auf der Bühne. Er betont, dass sie einfach nur dabei sind, um eine Show auf die Bühne zu bringen und danach ihre Leben ganz normal fortzusetzen.

Foto: WENN.com

Dem ‚Q‘-Magazin sagte er: „Es fühlt sich wie eine Orgie ohne Sex an, und zwar genau so, wie ich sie designt habe. Musiker sind nur ein paar Noten anders als Magier. Manchmal denken sie, dieser Vibe geht nach der Show backstage weiter. Das tut er nicht und das ist genau in ihren Verträgen festgelegt. ‚Das ist ein Job, Jungs, es sind nicht die verdammten 60er.'“

Der 50-jährige Rocker hat die bewusste Entscheidung getroffen, während des ersten Teils seiner Shows nicht zu sprechen, sodass er das Publikum in eine Art fieberhafte Aufregung versetzt. „Mein Ziel ist es, diese Kätzchen dazu zu bringen, mich anzuflehen, etwas zu sagen. Das ist der perfekte Zustand, in dem sie sein sollten“, erklärte er.

„Wie ein Kätzchen im Wäschetrockner“

„Dann ist alles, was ich tun muss, ‚Guten Abend‘ ins Mikro zu murmeln und die geistesgestörten Bastarde rufen und brüllen, als ob ich Martin Luther King wäre, der von seinem Traum erzählt. Es hat viele Jahre, unzählige Diagramme, merkwürdige Rituale und den verdächtigen Tod eines Geschäftspartners gekostet, um die Balance zwischen Musik und Konversation zu kalibrieren. Ich habe das Gefühl, dass ich es im Moment kann, aber die Welt verändert sich schnell, ich fühle mich an manchen Tagen wie ein Kätzchen in einem Wäschetrockner.“

Der frühere Oasis-Rocker liebt es, dass seine Gigs unterschiedliche Altersgruppen anziehen. Er sagte: „Ich mag den mehr-Generationen-Aspekt. Ich liebe es, mich umzuschauen und Kinder auf den Schultern ihrer Eltern zu sehen.“ Gallagher fügte hinzu, eines Tages wahre Familienpyramiden im Publikum sehen zu wollen, die sein Tour-Merchandise trügen.