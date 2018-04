DSDS-Emilija will die neue Bachelorette werden

Montag, 16. April 2018, 19:55 Uhr

Bei DSDS ist Zahnarzthelferin Emilija Mihailova (29) am Samstag rausgeflogen, aber Oberjuror Dieter Bohlen sagte ihr immerhin eine große Karriere in einschlägigen Fernseh-Formaten voraus.

„Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass mehr Leute von TV-Formaten bei dir anrufen werden, um dich für den Dschungel und weiß der Teufel was haben zu wollen, als Zuschauer für dich anrufen, um dich hier weiter zu sehen“, so der Produzent. Bohlen schimpfte aber in der ersten Live-Show und faltete das Mädel ordentlich zusammen: „DSDS ist auch ein Sympathie-Wettbewerb. Und eigentlich hast du ALLES verkehrt gemacht. Wie soll das bei den Leuten ankommen? ‚Ich steh nur auf Porsche. War gerade in Miami shoppen.‘ Da kotzen die Leute!“

Dabei weiß der kluge Fernsehkonsument schon lange: Wer polarisiert, sorgt für gute Quoten. Insofern dürfte die Schweizerin tatsächlich bald in neuen Formaten der RTL-Sendergruppe auftauchen.

Der perfekte Mann ist Politiker!

Die Schweizerin sagte dazu der ‚Bild‘-Zeitung: „Ich sehe mich in vielen TV-Formaten, weil es mir Spaß macht, im Fernsehen präsent zu sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die neue Bachelorette zu werden, weil ich ja momentan Single bin.“

Letzte Woche hatte sie ja ihre Premiere als Playmate im ‚Playboy‘ und erzählte da schon, wie der Mann ihrer Träume beschaffen sein müsste: „Er sollte fleißig sein, Macht haben und sehr viel Humor. Seine Laune sollte immer ausgeglichen sein, ohne Höhen und Tiefen, und von mir aus kann er auch ein Bäuchlein haben. Denn auf Sixpack-Männer stehe sie gar nicht. Ihr Fazit schließlich: „Der perfekte Mann ist für mich ein Politiker!“

Aber die selbstbewusste Dame will noch viel höher hinaus: „Eine Talkshow wäre geil: ,Emilija am Mittag‘. Da würde ich dann drüber reden, wie man positiv bleibt, wenn man nicht akzeptiert wird. (…) Oder auch eine Reality-Show, in der ich zeige, wie ich privat wirklich bin.“ Na vielleicht meldet sich auch Richard Lugner?!

Wir haben jedenfalls schon mal eine Liste mit potenziellen Jobs zusammengestellt.

