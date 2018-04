Glasperlenspiel: Neues Video "Royals & Kings"

Montag, 16. April 2018, 15:30 Uhr

Am Freitag erscheint das neue Album von Glasperlenspiel. Auf „Licht & Schatten“ werden sich Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg von einer ganz neuen musikalischen Seite präsentieren! Als weiteren Vorboten gibt es das neue Video „Royals & Kings“. Als besonderen Special-Guest konnte das Duo mit Summer Cem einen der angesagtesten deutschen Rap-Shootingstars gewinnen.

Foto: Arton Sefa

Knutsch-Clip

Was gibt’s da zu sehen? Nun, diesmal haben die Influencer-Pärchen Jolina Marie Ledl ( Jo & Co) & Tibo Tibackx, sowie Carina Spoon & Christian Schimitzek (Schinken Brothers) eine sehr „knutschreiche Performance“ in Gastrollen abgeliefert. Maximillian Schimitzek, der andere „Schinken Brother“ durfte schlußendlich auch noch in gewohnter „Prank“-Manier die Idylle stören…

Mit „Royals & Kings“ veröffentlicht das Duo eine Hymne auf das Wesentliche im Leben: Glasperlenspiel brauchen keine pompösen Schlösser, dicke Limousinen und glitzerndes Bling-Bling, sondern feiern lieber die Schönheit der einfachen Dinge. Denn gerade diese immateriellen Dinge sind oftmals die wertvollsten – Freundschaft, Freiheit, Liebe, Glück und Zufriedenheit. „Im Grunde braucht man nicht viel zum Glücklichsein“, erklärt Sängerin Carolin Niemczyk, die derzeit ja auch in der Jury von DSDS sitzt. „Materieller Besitz macht einen nicht immer zufriedener. Für mich bedeutet das höchste Glück im Leben, einen Menschen an meiner Seite zu haben, den ich liebe.“