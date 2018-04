The Voice Kids: Anisa ist die jüngste Gewinnerin aller Zeiten

Montag, 16. April 2018, 8:58 Uhr

Sie ist die jüngste „The Voice Kids“-Gewinnerin aller Zeiten und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm: Die zehnjährige Anisa (Kreuzwertheim/Unterfranken) aus #TeamMark gewinnt mit „Happy“ von Pharrell Williams und „Let It go“ von Demi Levato die sechste Staffel von „The Voice Kids“.

Foto: SAT.1/Andre Kowalski

Coach Mark Forster (34) nach ihrer letzten Performance: „Anisa, du bist ein Meter geballte Energie. Das war ein toller Auftritt – das hat mich sehr, sehr happy gemacht.“ Und Kollege Max Giesinger (29) fügte hinzu: „Aus dir kommt so eine Stimme raus, du hast so eine wahnsinnige Energie. Ich weiß gar nicht, wo du das herholst.“

Anisa darf sich neben ihrem Sieg über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen und außerdem die deutsche Version des Disney Kampagnen-Songs „Live Your Story“ singen. 2,17 Millionen sagen die Finalshow auf SAT.1.

Selbstbewusstes Auftreten

Anisa überzeugte schon in den Blind Auditions besonders Mark und Max. Kein Wunder – die 10-Jährige hat nicht nur eine starke Stimme, sondern tritt auch schon richtig selbstbewusst auf. Doch dass sich gleich zwei Stühle für sie umdrehten, war selbst für Anisa überwältigend. Auch wenn beide Coaches volle Überzeugungskraft leisteten, stand die Entscheidung für Anisa schnell fest: Sie gehört ins Team Mark.

Foto: SAT.1/Andre Kowalski

Ihre coolen Dance-Moves packte Anisa dann in den Battles aus und zeigte, dass sie dabei locker mit den Spice Girls mithalten kann. Gemeinsam mit Kayla und Sienna performte sie „Wannabe“ – und sang sich damit erneut in Marks Herz. So ging es für sie direkt in die Sing Offs, wo sie ein weiteres Mal „Traffic Lights“ von Lena zum Besten gab. Mit Erfolg: Mark schickte sie ins Finale.

Sein Kommentar: „Für das Finale nehme ich mir vor, jede Sekunde auf der Bühne zu genießen und nochmal komplett abzurocken.“