Verlosung "Amelie rennt": Mitreißender Familienfilm

Amelie ist 13, eine waschechte Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich von niemanden etwas sagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nach einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nach Südtirol verfrachten.

Genau das, was Amelie nicht will. Anstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus. Sie flüchtet dorthin, wo sie garantiert niemand vermutet: Bergauf. Mitten in den Alpen trifft sie auf einen geheimnisvollen 15-Jährigen mit dem sonderbaren Namen Bart. Als der ungebetene Begleiter ihr das Leben rettet, stellt Amelie fest, dass Bart viel interessanter ist, als anfangs gedacht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine abenteuerliche Reise, bei der es um hoffnungsvolle Wunder und echte Freundschaft geht.

Nominiert für en Deutschen Filmpreis

Regisseur Tobias Wiemann (Grossstadtklein) verfilmte in ausdrucksstarken Bildern dieeinfühlsame und mitreißende Geschichte der 13-jährigen Amelie und des 15-jährigen Bart mit der Nachwuchsdarstellerin Mia Kasalo und der Neuentdeckung Samuel Girardi aus Südtirol.

Amelies Eltern werden von Susanne Bormann (Russendisko) und Denis Moschitto (Rubbeldiekatz) gespielt. In der Rolle der Lungenärztin Dr. Murtsakis ist Jasmin Tabatabai (Fack Ju Göhte 2) zu sehen.

Übrigens: „Amelie rennt“ stammt aus der Feder von Natja Brunckhorst, die sich sowohl als Drehbuchautorin („Tatort- Oben und Unten“) wie auch als Schauspielerin (Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) einen Namen gemacht hat.

Der Film wurde in der Kategorie „Bester Kinderfilm“ für den Deutschen Filmpreis 2018 nominiert. Die Verkündung der Preisträger wird am 27. April 2018 im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin stattfinden.

Ab 20. April ist der Film fürs Heimkino zu haben!

