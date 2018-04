Eva Longoria hochschwanger zur Walk-of-Fame-Zeremonie

Dienstag, 17. April 2018, 10:59 Uhr

Eva Longoria zeigte sich „überwältigt“, als sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde. Die hochschwangere Schauspielerin erschien in einem eleganten schwarzen Spitzenkleid zur Zeremonie am Montag (16. April), bei der ihr neuer Stern eingeweiht wurde.

Foto: FayesVision/WENN.com

„Oh mein Gott, es war wirklich surreal heute“, schwärmte sie danach. „Ich habe es ernst gemeint, als ich vor 20 Jahren an fast genau diesem Fleck hier stand und sagte ‚Ich werde eines Tages einen Stern haben‘ und dass es dann wirklich passiert ist, war einfach surreal.“

Bei dem Event gaben sich auch viele befreundeten Stars von Eva die Ehre, wie etwa Victoria Beckham, Felicity Huffman und Ricky Martin. Besonders die Reden ihrer Kollegen rührte die ‚Desperate Housewives‘-Darstellerin zutiefst: „Es ist einfach überwältigend.“

Zieht sich aus dem Rampenlicht zurück

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ fügte die hübsche Brünette jedoch hinzu, dass ihre Prioritäten derzeit ganz bei ihrem ungeborenen Kind liegen. „Ja, das ist das allerwichtigste Projekt, das noch ansteht! Es war unglaublich und ich fühle mich wirklich geehrt und gesegnet, dass all das passiert. Ich habe das Gefühl, dass immer etwas ansteht, das ich tun muss – ich muss arbeiten. Aber 2018 war wirklich, wirklich besonders“, berichtete Eva.

Außerdem kündigte sie an, sich nun erst mal vom Rampenlicht zu verabschieden: „Ich werde mir danach eine Pause nehmen. Es ist meine letzte offizielle Arbeitswoche und dann warte ich einfach aufs Baby.“