Heidi Klum: Liebesbekenntnis auf Instagram?

Dienstag, 17. April 2018, 12:18 Uhr

Heidi Klum singt in einem Instagram-Video zu einem Song ihres Neu-Lovers Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Die 44-jährige ‚GNTM‘-Jurorin scheint nach dem Liebes-Outing mit dem Musiker auf Wolke sieben zu schweben und möchte ihr Glück offensichtlich mit ihren Fans teilen. Sie postete am Montag (16. April) ein Video via Instagram-Story, in dem sie in ihrem Auto lautstark zu ‚Boy’s Don’t Cry‘ von Tokio Hotel durch Los Angeles cruist.

Foto: WENN.com

Gegen Ende des Videos haucht sie einen Kuss in die Kamera und präsentiert sich ihren 4,4 Millionen Followern „schwer verliebt“. Anschließend postete sie noch ein zweites Video, in dem sie rosarote Emoticon-Herzen umgeben und sie der Kamera weitere Küsse entgegenwirft. Der Magdeburger Sänger ist indessen mit Bruder Bill Kaulitz in seinem Heimatland Deutschland unterwegs, weit weg von seiner neuen Flamme Heidi.

In Berlin gibt er am kommenden Samstag (22. April) mit seiner Band Tokio Hotel ein Konzert. Außerdem ist er einer der Stargäste beim About you-Award am 03. Mai und wird es somit noch eine Weile ohne das Model aus Mönchengladbach aushalten müssen. Aber vielleicht überbrückt Heidi die Zeit bis zu ihrem Wiedersehen ja mit weiteren verliebten Posts in den sozialen Medien.

Alles nur Fake?

Erstmals wurden Heidi Klum und der 16 Jahre jüngere Musiker am 13. März gemeinsam in Los Angeles fotografiert. Nach wilden Spekulationen beendete das frischgebackene Paar das Rätselraten um ihren Beziehungsstatus am 25. März. Am Rande von Dreharbeiten für ‚America’s Got Talent‘ wurden sie küssend abgelichtet, zwei Wochen später flogen sie in den Liebesurlaub nach Mexiko.

Böse Zungen tuscheln jedoch hinter vorgehaltener Hand, die Beziehung sei ja doch nur ein PR-Stunt, um die angeblich schlecht verkaufte Tour von Tokio Hotel anzukurbeln. In Nord-Amerika habe man Ende 2017 die Tour wegen „logistischer Probleme“ abgesagt. Viele Künstler die ihre Konzerte absagen, „verwenden bei absehbaren Tour-Flops solche Formulierungen“, so der ‚Rolling Stone‘ über die abgedroschene Formulierung.