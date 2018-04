Liam Payne: Neue Single kommt am Freitag

Dienstag, 17. April 2018, 18:57 Uhr

Liam Payne veröffentlicht am Freitag (20. April) seine neue Single. Der 24-Jährige heizte bereits in der Vergangenheit die Vorfreude seiner Fans auf neue Musik an, indem er verkündete, dass er mit dem Reggae-Star J. Balvin kollaboriert.

Foto: WENN.com

Nun steht endlich auch fest, wann der gemeinsame Song veröffentlicht wird. Auf seinem Twitter-Profil postete das ehemalige One Direction-Mitglied ein Bild des Songcovers und schrieb dazu: „Das ist es! Meine nächste Single #Familiar zusammen mit meinem Jungen @JBalvin erscheint am Freitag! Sichert sie euch jetzt schon einmal auf Spotify, um die Chance zu haben, der Erste zu sein, der sie hören kann.“ Es sieht ganz so aus, als müssten Liams Fans noch ihr Spanisch auffrischen, um den Song verstehen zu können. Scheinbar singt der ‚Strip That Down‘-Interpret diesmal nicht auf seiner Muttersprache Englisch.

„Keine Ahnung, was genau ich da sage“

Im Februar postete der Musiker ein kurzes Video aus Miami, das ihn ohne Shirt zeigt und in dem er einen Song auf Spanisch singt. Dabei soll es sich um den heiß ersehnten neuen Track gehandelt haben. Unter dem Video bekannte der stolze Papa des zwölfmonatigen Bears allerdings: „Ich habe keine Ahnung, was genau ich da sage.“

