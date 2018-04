Sarah Lombardi: "Diese Zeit hat mir unheimlich gut getan"

Dienstag, 17. April 2018, 11:37 Uhr

Nach der medienwirksamen Trennung von Pietro will Sarah Lombardi wieder neu durchstarten. Jahrelang waren ihre privaten Geschichten schlagzeilenbestimmend und das will die junge Frau auch so. Seit Freitag ist ihre Single „Genau hier“ raus.

Foto: Becher/WENN.com

Die 25-jährige Sängerin hofft, dass die Öffentlichkeit ihre Musik unvoreingenommen bewertet. „Das Private soll man nicht vergessen, das gehört zu mir, dazu stehe ich auch“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Aber einen gewissen Teil davon sollte man hinter sich lassen, die Augen schließen und mir zuhören und meiner Musik zuhören.“

Sie habe sich viel Zeit genommen, um „wirklich einmal herunterzukommen“, um zu überlegen, wohin sie wolle. „Deswegen glaube ich, dass diese Zeit mir unheimlich gut getan hat“, so die süße Sängerin.

30 Zentimeter weniger

Auch ihr Aussehen hat die 25-Jährige verändert – sie hat ihre Haare um 30 Zentimeter kürzen lassen. „Ich hab mich die letzten 10 oder 15 Jahre fast gar nicht optisch verändert, ich hatte immer diese langen Haare“, sagte sie. Das habe auch etwas damit zu tun, emotional etwas hinter sich lassen zu müssen. Die Sängerin und ihr Ehemann Pietro hatten im Herbst 2016 ihre Trennung bekanntgegeben.

Ihre neue Single „Genau hier“ ist seit Freitag auf dem Markt, das Album mit dem Titel „Zurück zu mir“ kommt im Mai. Dann ist Lombardi auch in einer eigenen Doku-Soap bei RTL II zu sehen. (dpa/KT)