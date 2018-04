Verlosung "Lady Bird": Wie eine 17-Jährige flügge wird

Dienstag, 17. April 2018, 17:58 Uhr

„Lady Bird“ sorgt seit der Weltpremiere beim Telluride Film Festival auf der ganzen Welt für euphorische Publikums- und Kritikerreaktionen und zeigt auf unwiderstehlich charmante und berührend wahrhaftige Weise, was es heißt, erwachsen zu werden.

Regisseurin Greta Gerwig. Foto. Universal Pictures

Dabei richtet die erst 34-jährige Greta Gerwig (Regie und auch Drehbuch) ihren sehr persönlichen und originellen Blick nicht zuletzt auf eine ungewöhnlich intensive Mutter-Tochter-Beziehung, in der jede Menge Potenzial für emotionale Konflikte, aber auch von Herzen kommende Komik steckt.

Und dafür regnete es schließlich Nominierungen und Preise.

Der Film wurde mit insgesamt fünf Oscar-Nominierungen bedacht. Bereits Anfang des Jahres wurde Greta Gerwigs gefeierte Coming-of-Age Komödie u.a. mit zwei Golden Globes für Bester Film – Komödie/Musical sowie Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical ausgezeichnet. Erlebt ab dem 19. April selbst wie die charakterstarke Lady Bird das Leben in Angriff nimmt.

Und darum geht’s

Der Alltag von Christine „Lady Bird“ McPherson (Saoirse Ronan) im kalifornischen Sacramento besteht aus High School-Routine, Familientrouble und ersten ernüchternden Erfahrungen mit Jungs. Kein Wunder also, dass die 17-Jährige davon träumt, flügge zu werden. Im echten Leben rebelliert sie mit Leidenschaft und Dickköpfigkeit gegen die Enge in ihrem Elternhaus. Doch allzu leicht macht ihre Mutter (Laurie Metcalf) dem eigenwillig-aufgeweckten Teenager die Abnabelung natürlich nicht, und so ziehen alle beide zwischen Trotz, Wut und Resignation immer wieder sämtliche Gefühlsregister.

Foto: Universal Pictures

