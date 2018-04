Zayn Malik: Das Rätsel um sein neues Album

Dienstag, 17. April 2018, 13:05 Uhr

Zayn Malik will sein neues Album erst einmal geheim halten. Der 25-jährige Musiker schaltet nun einen Gang hoch, um sein zweites Solo-Album herauszubringen. 2015 trennte er sich von der Boyband One Direction und hat seitdem seinen eigenen musikalischen Weg eingeschlagen.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

In einem Interview mit dem Radiosender ‚Beats 1‘ von Apple Music spricht er über sein neues und so geheimnisumwobenes Album. Eine Sache lässt er sich dann allerdings doch entlocken: „Ich versuche, es so geheim zu halten wie möglich, aber ich habe einen Plan. Es wird total anders sein. Das hat es noch nicht gegeben.“ Der ‚Pillowtalk‘-Hitmacher, der seine erste Single ‚Mind Of Mine‘ 2016 veröffentlichte, ist besonders gespannt auf die Reaktionen seiner Fans.

Zayn glänzte erst kürzlich mit seiner neuen Single ‚Let Me‘, die ebenfalls auf der kommenden Platte zu hören sein wird. Die Single schrieb er, als er noch glücklich verliebt in das Model Gigi Hadid war. Diese Liebe hat in sehr inspiriert und für ihn hat es sich angefühlt, als würde sich das auch nie ändern. Am Anfang des Jahres zerbrach diese Beziehung allerdings.