Claire Danes ist wieder schwanger

Claire Danes ist zum zweiten Mal schwanger. Die 39-jährige Schauspielerin und ihr Ehemann Hugh Dancy erwarten gemeinsam ihr zweites Kind. Das Paar zieht bereits den fünfjährigen Sohnemann Cyrus groß.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Die freudigen Neuigkeiten verkündete die ‚Homeland‘-Darstellerin am heutigen Mittwoch in einem Radiointerview mit SiriusXM: „Ich bin schwanger. Ich bin ernsthaft schwanger… Ich bin schon weit in meinem zweiten Trimester.“ Während der TV-Star zwar offen mit der Schwangerschaft umgeht, möchte er allerdings nicht verraten, ob es sich bei dem Nachwuchs um einen Jungen oder ein Mädchen handeln wird. Danes und Dancy lernten sich 2006 am Set des Films ‚Spuren eines Lebens‘ kennen und lieben. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit.

Warum nicht noch mehr Kinder?

Die Schauspielerin ist auch weiterem Nachwuchs gegenüber durchaus aufgeschlossen. Dafür ist sie aber froh, dass sie sich mit der Gründung ihrer Familie Zeit gelassen hat. Ein Jahr nach der Geburt ihres Erstgeborenen verriet sie gegenüber ‚Elle‘: „Ich wollte schon immer Kinder haben, aber ich bin froh, dass ich damit gewartet habe. Ich hatte immer die Angst, dass Arbeit und Mutterschaft nicht vereinbar sind. Ich denke, ich würde eine schreckliche Mutter sein, wenn ich nur zuhause bleiben würde. Das wäre nichts für mich.“