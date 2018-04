James Comey: Knallharte Abrechnung mit Trump jetzt auch auf Deutsch

Mittwoch, 18. April 2018, 15:36 Uhr

Die Erinnerungen von Ex-FBI-Chef James B. Comey sind aktuell, brisant, spannend wie ein Krimi und machen deshalb jetzt weltweit Schlagzeilen. 2017 von Präsident Trump gefeuert, schreibt Comey einen fesselnden Insider-Bericht über politische Machenschaften und das von Donald Trump korrumpierte System.

James Comey gestern in ‚The Late Show with Stephen Colbert.Foto: CBS/ Supplied by WENN.com

Ein Sachbuch wie ein Kriminalroman der Extraklasse: James Comeys brisante Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre im Zentrum der Macht zeigen ihn als unbeugsamen Ermittler, der gegen die Mafia, gegen CIA-Folter und NSA-Überwachung, und zuletzt im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clintons Umgang mit dienstlichen Emails und Donald Trumps Russland-Verbindungen vorgegangen ist.

Foto: Droemer Knaur

Der Weg des parteilosen New Yorker Vorzeigejuristen gleicht einer politischen Achterbahnfahrt: stellvertretender Justizminister unter George W. Bush, zum FBI-Direktor ernannt von Barack Obama und gefeuert von Donald Trump wegen angeblicher Illoyalität. Sein Buch, das soeben auch in Deutsch erschienen ist, ist ein eindrückliches Lehrstück über den aufrechten Gang in einer verantwortungslosen Regierung. Hier kann man im Buch blättern!