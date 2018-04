Pietro und Sarah Lombardi: Rückkehr zu DSDS?

Mittwoch, 18. April 2018, 13:15 Uhr

Pietro und Sarah Lombardi kämpfen offenbar um den gleichen Job. Das ehemalige Traumpaar lernte sich in der RTL-Show ‚Deutschland sucht den Superstar‘ kennen und die beiden Musiker sind auch heute noch sehr verbunden mit dem Sender.

2016 noch als Paar unterwegs. Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Pietro war bereits dieses Jahr ein heißer Anwärter auf einen Juryposten neben dem Poproduzenten Dieter Bohlen. Allerdings kassierte der 25-Jährige im letzten Moment eine Absage. Damit will sich der junge Vater allerdings nicht abfinden, wie er gegenüber ‚Closer‘ verrät: „‚DSDS‘ ist mein Zuhause. Ich glaube, ich kann mich in jeden Kandidaten hineinversetzten, war ja selbst dabei. RTL ist mein Sender, ich liebe ihn. Es wäre schon ein Traum von mir.“

Mit diesem Wunsch ist Pietro allerdings nicht alleine!

Beide wollen den Juryjob

Auch seine Ex-Frau Sarah hat es wohl auf den begehrten Posten abgesehen. „Ich fände das total super und könnte mir gut vorstellen, in der Jury bei ‚DSDS‘ zu sitzen“, betont die Zweitplatzierte der achten Staffel. Bei so viel toller Auswahl dürfte eine schwierige Entscheidung auf Dieter Bohlen und RTL zukommen. Das Jury-Urgestein steht mit beiden Sängern noch regelmäßig in Kontakt und die beiden verlassen sich auf Bohlens fachmännischen Rat, wenn es um neue Musik geht.

Aber wen sieht der 64-Jährige nun im Vorteil?

„Pietro hat mit seinem letzten Song ,Señorita‘ alles abgerissen und schon den zweiten Nummer eins-Hit seines Lebens gefeiert. Das ist schon eine tolle Leistung. Und er hat mir verraten, dass er und Kay One dieses Jahr noch mal nachlegen wollen. Aber Sarah hat eine hammermäßige Stimme“, wägt er ab. Zwischen dem Ex-Pärchen tobt nun allerdings kein erbitterter Konkurrenzkampf. Die beiden könnten auch gemeinsam das Juryamt übernehmen. Zumindest Sarah wäre der Idee gegenüber aufgeschlossen. Die 25-Jährige bekräftigt: „Es wäre doch toll, wenn Pietro und ich das gemeinsam machen. Ich würde mich freuen. Es wäre eine tolle Wiedervereinigung.“

Sarah die Nr. 1 bei iTunes

Sarah freute sch derzeit über ihren Comeback-Song. Auf Instagram schrieb sie: „s kommt mir wirklich vor wie ein Traum, jeden Morgen stehe ich auf und schaue als allererstes ob ich tatsächlich immer noch bei iTunes auf Platz 1 bin und das hab ich eurem Support zu verdanken. Ich bin einfach so froh, dass ihr die Musik in der mein ganzes Herzblut liegt, so nach vorne treibt! Am Freitag kommen die offiziellen deutschen Charts raus, also lasst uns nochmal alles geben und mit eurer Unterstützung ist vielleicht ja sogar ein kleines Wunder möglich.“