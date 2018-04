Supermodel Jourdan Dunn wirbt für Wasser

Mittwoch, 18. April 2018, 12:44 Uhr

Jourdan Dunn wurde zum neuen Gesichte der Marke smartwater ernannt. Das 27-jährige Supermodel hat sich mit GLAÉAU UK zusammengetan, um der Öffentlichkeit zu zeigen, welch große Rolle die Premium-Wassermarke in ihrem überaus aktiven und stressigen Leben spielt.

Foto: Zoe McConnell/Smartwater/Supplied by WENN.com

Dabei soll die Marke die Mutter einer achtjährigen Tochter darin unterstützen, auch während ihres extrem vollgepackten Terminkalenders kleine Wasserpausen einzulegen und ihr ein gutes Gefühl von innen heraus zu verleihen. In einer Pressemitteilung für die neue smartwater-Kampagne betonte Dunn: „Gut auszusehen und sich gut zu fühlen, ist in meinem Job enorm wichtig. Deshalb fängt für mich der Tag mit Wasser an. Bei meinem hektischen Terminkalender, der oftmals frühes Aufstehen, mütterliche Aufgaben und ein sehr aktives Privatleben beinhaltet, ist smartwater meine erste Anlaufstelle, um erfrischt und fokussiert zu bleiben.“

Von Wellness begeistert

Darüber hinaus gibt das Model an, nicht nur überaus zufrieden mit dem Effekt des Waters auf sein inneres Wohlbefinden und sein Aussehen zu sein. Sie ist des Weiteren auch „begeistert“ von der Hingabe der Marke, auf recycelbarer Verpackungen umzusteigen. So fügt das Model hinzu: „Ich bin überaus Wellness begeistert und dabei ist Wasser mein bester Schönheits- und Gesundheitstipp. Ich entschied mich dabei immer für smartwater, da es für mich einfach diesen reinen und erfrischenden Geschmack hat. Darüber hinaus liebe ich die Verpackung. Sie ist simpel, schick und zu 100 Prozent recycelbar. Das ist wirklich überaus wichtig für mich.“