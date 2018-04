Chance The Rapper sucht Partner auf Twitter

Donnerstag, 19. April 2018, 16:00 Uhr

Chance The Rapper versucht Gwen Stefani für gemeinsame Musik zu gewinnen. Der 25-jährige Rapper arbeitet gerade an verschiedenen Tracks und scheint dafür noch Musikkollegen zu suchen. Am Mittwoch (18. April) wandte er sich auf Twitter an seine 7,56 Millionen Follower und bat sie um Hilfe, Kontakt mit der ‚Just A Girl‘-Interpretin herzustellen.

Foto: Apega/WENN.com

Er schrieb: „Kann mich irgendjemand mit Gwen Stefani verbinden, bitte?“ Und die Mühe des Musikstars scheint nicht ganz umsonst gewesen zu sein. Nur kurze Zeit darauf antwortete das No Doubt-Mitglied auf den Tweet und bekundete mit „Hi!! G x“ ihr Interesse. Der ‚No Problem‘-Rapper hat seit seinem letzten Album ‚Coloring Book‘, das 2016 erschien, keine neue Musik mehr veröffentlicht. Das könnte sich nun jedoch bald ändern. Der amerikanische Superstar war bereits gemeinsam mit dem Multitalent Donald Glover im Studio, der unter dem Namen Childish Gambino Musik veröffentlicht.

Songs sind schon unter Dach und Fach

Über die Kollaboration der beiden erzählte Chance auf einem Event im Museum of Contemporary Art in Chicago: „Wir haben die Gerüchte lange aufrechterhalten, ohne tatsächlich etwas gemeinsam aufzunehmen. Wir haben uns dann aber in Atlanta zusammengeschlossen und im Studio einige Tracks aufgenommen… sie sind großartig!“