GNTM: Curvy Model Sarina Nowak nackt wie nie zuvor

Donnerstag, 19. April 2018, 14:29 Uhr

Ich-Darstellerin Sarina Nowak lässt ihre Hüllen fallen. Die 25-Jährige zeigt sich in den sozialen Medien so sexy wie nie. Mit ihrem Nacktfoto sorgt sie dabei für haufenweise Begeisterung bei ihren Fans. Nur wenige können dem Badefoto nicht so viel abgewinnen. Sarina startet derzeit mit ihrer Modelkarriere voll durch.

Foto: AEDT/WENN.com

Seitdem die ehemalige ‚GNTM‘-Teilnehmerin als Curvy Model arbeitet, feiert sie in der Branche einen Erfolg nach dem nächsten und fühlt sich auch sichtlich wohl in ihrer Haut. Auf Instagram zeigt sie jetzt, wie sehr sie es genießt, sich sexy und freizügig zu zeigen. Allerdings hat sie sich bisher noch nie so unbekleidet präsentiert. Auf ihrem neusten Schnappschuss gibt das Model ganz intime Einblicke und nimmt die Follower sogar mit in die Badewanne.

Wer hinter dem privaten Foto steckt, bleibt dabei allerdings geheim. Ihre Fans stören sich daran jedoch nicht und sind begeistert von dem Badebild, auf dem die splitterfasernackte Wahl-Amerikanerin mit Badeschaum bedeckt in der Wanne kniet.

Ein Beitrag geteilt von SARINA NOWAK ??? (@sarina_nowak) am Apr 18, 2018 um 12:10 PDT

„Nicht so schöne Bilder“

„Zeig der Modelbranche worauf es ankommt… Weiter so“, „Du siehst so toll aus“ oder „Du bist eine richtige Frau! Mit Kurven!!!“ schreiben drei ihrer Follower. Obwohl Sarina ihre Oberweite zusätzlich mit ihren Händen verdeckt, äußern sich einige ihrer Anhänger auch kritisch in den Kommentaren.

„Liebelein, das ist etwas, das du überhaupt nicht nötig hast. Es gibt genügend andere, die das schon machen!!!“ oder „Naja, ich finde solche Bilder nicht so schön von dir. Nicht weil du nicht schön wärst, aber mag nicht so Nackedeifotos…. lieber welche in netten Bikinis“, finden zwei User.