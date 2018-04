"Halloween": Es gibt was Neues!

Donnerstag, 19. April 2018, 20:55 Uhr

40 Jahre nach dem legendären Originalfilm muss sich Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in „Halloween“ dem maskierten Serienkiller erneut in den Weg stellen und sorgt gemeinsam mit Horrorfilm-Ikone Jason Blum (Get Out, Split) dafür, dass die diesjährige Horrornacht zu einem einschneidenden Erlebnis wird.

Foto: Universal Pictures

Jetzt gibt es das erste Teaserposter zu dem neuen Gruselspaß. Nach den grauenhaften Fortsetzungen des ersten Films schließt diese Verfilmung unmittelbar John Carpenters „Halloween – Die Nacht des Grauens“ aus dem Jahre 1978 an. (Unten gibt’s den Trailer von damals!)

Kinostart der ultimativen Fortsetzung ist am 25. Oktober 2018.

In der legendären Originalbesetzung von 1978 stellt sich Laurie Strode (nach wie vor verkörpert von der unerschrockenen Jamie Lee Curtis) zum letzten Mal einem der nachhaltigsten Ungeheuer des Horrorgenres: dem maskierten Serienkiller Michael Myers, der seit vier Jahrzehnten zuverlässig dafür sorgt, dass Laurie ebenso wie Millionen Fans in den Halloween-Nächten keinen Schlaf finden… 2018 bildet mit dem grausigen Jubiläum also keine Ausnahme.