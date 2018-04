Ryan Gosling: Eva Mendes wieder schwanger?

Donnerstag, 19. April 2018, 18:24 Uhr

Eva Mendes soll wieder schwanger sein. Die 44-Jährige und Ryan Gosling haben bereits zwei Kinder und gehen in ihrer Elternrolle voll und ganz auf. Jetzt soll angeblich ein weiteres Baby ihr Familienglück komplett machen.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Normalerweise halten die beiden Hollywood-Stars ihr Privatleben mit den Töchtern Esmeralda (3) und Amada (1) streng unter Verschluss und trotzdem soll nun ein süßes Geheimnis an die Öffentlichkeit geraten sein: Die US-Amerikanerin mit kubanischen Wurzeln und ihr sechs Jahre jüngerer Freund sollen angeblich wieder Eltern werden.

Als die beiden Schauspieler kürzlich in Los Angeles unterwegs waren, soll sich unter dem Blumenkleid der Latina so etwas wie ein Babybäuchlein abgezeichnet haben. „Ryan und Eva haben immer davon gesprochen, eine große Familie haben zu wollen und haben vor einiger Zeit schon versucht, ein drittes Kind zu zeugen“, verriet nun ein Vertrauter aus dem Umfeld der beiden gegenüber dem nicht zwingend zur Seriosiät neigenden ‚Star Magazine‘. „Bald werden sie eine fünfköpfige Familie sein.“

Zeitnah Nachwuchs?

Die zweifache Mutter wünscht sich zeitnah Nachwuchs, da sie will, dass ihre Kinder altersmäßig nah aneinander liegen. Die zweifachen Eltern würden sich außerdem besonders freuen, wenn zur Abwechslung ein kleiner Junge zu ihrer kleinen Familie stößt. Daneben spekuliert die amerikanische Zeitschrift ‚OK!‘, ob nun auch eine Hochzeit im Hause Gosling-Mendes ansteht. Die Schauspielerin soll demnach bereits im vergangenen Jahr sehr unzufrieden gewesen sein, als ihr Mann um die Welt jettete und arbeitete, während sie mit den beiden Kindern zuhause blieb. Sie würde den ‚Drive‘-Schauspieler am liebsten fest an sich binden. Eine Bestätigung der Schwangerschafts- sowie Hochzeitsgerüchte steht allerdings noch aus.