Sophia Wollersheim: Der neuste Eingriff ist das hier

Beauty-Königin Sophia Wollersheim war wieder beim Schönheitschirurgen. Die 30-Jährige schockierte in letzter Zeit immer wieder mit ihren Schönheitsoperationen.

Foto: Sheri Determan/WENN.com

Obwohl sie inzwischen bereits rund 30 davon hinter sich hat und es kaum eine Stelle an ihrem Körper gibt, an der noch nicht nachgeholfen wurde, hat sie sich nun erneut unters Messer gelegt. Sophia ließ sich im vergangenen Sommer bereits vier Rippen entfernen, um ihrem Traum von einer Wespen-Taille und einer Sanduhr-Figur näher zu kommen. Aktuell beträgt ihr Umfang laut eigenen Aussagen nur noch knapp 40 Zentimeter.

Mit ihren Besuchen in der Schönheitsklinik kann und will sie trotzdem nicht aufhören. Um sich den Bauch straffen zu lassen und für ein Lifting ihrer Rückenpartie, hat sie sich nun erneut in die Praxis ihres Beauty-Docs begeben.

Dr. Michael K Obeng hatte ihr im letzten Jahr bereits zwei der untersten Rippen entfernt. Der Schönheitschirurg aus Beverly Hills entnahm ihr dieses Mal überschüssige Haut von ihrem Rücken, die durch ihren Gewichtsverlust entstanden war. Um beim Festziehen der Haut keine weitere große Narbe zu hinterlassen, benutzte er die der Rippenentfernung.