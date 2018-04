Unfassbar! Barbara Schöneberger verrät ihr Figur-Geheimnis

Donnerstag, 19. April 2018, 12:17 Uhr

Busen weg, Hüfte weg. Alles weg! Barbara Schöneberger präsentiert ihre neue Traumfigur. Die 43-Jährige überraschte ihre Fans in den sozialen Medien mit ihrer erschlankten Silhouette. Dabei verriet sie auch, welches Geheimnis dahintersteckt.

Ein Beitrag geteilt von Barbara Schöneberger (@barbara.schoeneberger) am Apr 18, 2018 um 1:38 PDT

Allerdings reagierten ihre Anhänger gemischt auf den neusten Post ihres Idols. Über Instagram lässt die beliebte Blondine ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben und zeigt sich dort sowohl top gestylt, als auch ganz natürlich. Besonders mit ihren ironischen Beiträgen sorgt Barbara für Begeisterung bei ihren zahlreichen Followern. Das neuste Bild der Powerfrau sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff in den Kommentaren. Die für ihre Kurven bekannte Moderatorin präsentiert sich nämlich plötzlich völlig erschlankt in einem schwarzen Kleid. Dazu schreibt sie: „Ich mach nix mehr ohne Kompression.“

Foto: Becher/WENN.com

„Nur Hunde mögen Knochen“

Bei ihren Fans sorgt der Schnappschuss für gemischte Meinungen. „Tolle Figur hast du, Barbara“, „Barbara, du siehst fantastisch aus!“ oder „Wow! Du siehst toll aus! Super Figur!“ schreiben begeisterte User zu dem Foto des TV-Gesichts. Allerdings werden in den Kommentaren auch einige kritische Stimmen laut, da viele ihrer Fans Barbara gerade für ihre kurvige Figur lieben und es toll finden, dass sie nicht so schlank ist, wie manch ein Size-Zero-Model. „Nur Hunde mögen Knochen“, erklärt ein Follower und ein Anderer schreibt: „Ist das Bild mit Photoshop bearbeitet oder bist du tatsächlich so schlank geworden?“ Trotz der Kritik überwiegen letztendlich jedoch die positiven Reaktionen auf die neue Figur der Fernsehschönheit.