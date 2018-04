Brad Pitt und Neri Oxman: Schmetterlinge im Bauch?

Freitag, 20. April 2018, 12:19 Uhr

Brad Pitt und Neri Oxman sind angeblich bis über beide Ohren verliebt. Der 54-jährige Schauspieler datet die 42-jährige Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Professorin nun schon seit sechs Monaten.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Da haben sich wohl zwei gefunden, denn ein Leben ohne einander können sich Pitt und seine Liebste kaum noch vorstellen. Ein angeblich „Nahestehender“ berichtete ausgerechnet der ‚Us Weekly‘ – nicht immer mustergültig bei seriöser Berichterstattung – von der besonderen Verbindung: „Sie telefonieren mehrmals am Tag und sind sehr vernarrt in einander. Ihr voller Terminkalender wird jedoch eine große Herausforderung für die beiden. Neri wird niemals ihr Leben in Cambridge oder ihren Job am MIT aufgeben, nicht einmal für Brad Pitt.“

„Neri fühlt sich sehr unwohl“

Der Insider äußert außerdem seine Befürchtungen gegenüber dem Magazin: „Neri fühlt sich sehr unwohl mit all der Aufmerksamkeit durch die Medien. Für sie ist ihr Privatleben nun unter einem Mikroskop. Brad fühlt sich deswegen natürlich sehr schlecht, ist allerdings machtlos, das zu verhindern.“

Auch wenn die Trennung von seiner Langzeitpartnerin Angelina Jolie eine harte Zeit für den ‚World War Z‘-Darsteller war, ist er nun glücklicher als je zuvor. Der traurige Abschied hat ihm die Augen geöffnet, etwas an seinem Lifestyle zu ändern. Er geht wieder aus und genießt seine Zeit mit guten Freunden.