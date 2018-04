Josephine Skriver: Neues Gesicht von Maybelline

Freitag, 20. April 2018, 19:40 Uhr

Josephine Skriver ist das neue Gesicht der Marke Maybelline New York. Das 25-jährige holländische Model ist absolut außer sich vor Freude, mit der Kosmetikmarke kooperieren zu dürfen und bezeichnet ihre neue Aufgabe als eine „große Ehre“.

Foto: WENN.com

Auf ihrem Instagram-Account schrieb das Model: „Ich habe das Geheimnis so lange für mich behalten müssen, doch jetzt kann ich es endlich mit der ganzen Welt teilen… Heute kann ich offiziell verkünden, eines der neuesten Mitglieder der Maybelline-Familie zu sein! Ich bin dem Team von Maybelline so dankbar, dass sie mir diese große Ehre zuteil werden lassen. Ich kann es kaum erwarten, die Welt zu bereisen und all diese wundervollen Beauty-Trends und Menschen kennen zu lernen, die #DasHierErmöglichten.“ Der Victoria’s Secret-Engel soll schon seit Jahren großer Fan der Marke gewesen sein.

Ein Beitrag geteilt von Maybelline New York (@maybelline) am Apr 18, 2018 um 5:36 PDT

So verrät Skriver in einem Statement von Maybelline New York: „Damit, teil der Maybelline New York-Familie zu sein, geht ein Traum für mich in Erfüllung! Ich trage Maybelline bereits, seitdem ich ein kleines Mädchen war. […] Ich fühle mich so geehrt, nicht nur Maybelline, sondern auch all die Mädchen repräsentieren zu dürfen, die Maybelline tragen. Immerhin sind diese jungen Mädchen die Zukunft. Sie sind stark und wunderschön und das ist auch, wofür Maybelline für mich steht. Ich könnte nicht stolzer sein, sie zu repräsentieren.“

„Unglaublich begeistert“

Doch das Model scheint nicht die Einzige zu sein, die die Zusammenarbeit mit der Kosmetikmarke kaum erwarten kann. Demnach soll auch die Marke selbst „unglaublich begeistert“ davon sein, bald mit dem Model zusammen zu arbeiten. So verriet die globale Markenpräsidentin von Maybellie New York, Christy Turlington: „Wir sind unglaublich begeistert, Josephine in unsere Maybelline-Familie begrüßen zu dürfen.“