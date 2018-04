Patrick Lindner hat sich verlobt

Freitag, 20. April 2018, 11:11 Uhr

Patrick Lindner und sein Lebensgefährte Peter Schäfer wollen heiraten. Der Schlagersänger hat sich die beste Kulisse ausgesucht, um seinem Partner die Frage aller Fragen zu stellen und hielt im Liebesurlaub in der Dominikanischen Republik um seine Hand an.

Foto: WENN.com

„Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so lieb haben, als dich an so einem Ort zu fragen: Willst du mich heiraten?“, berichtet der 57-Jährige im Interview mit der ‚Bild‘. Der Heiratsantrag lief also wie im Märchen ab – und Peter sagte natürlich Ja. Als süße Liebeserklärung fügt der Musiker hinzu: „Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen. Und da die Ehe für alle jetzt möglich ist, möchten wir uns bald auf dem Standesamt das Jawort geben.“

Ab auf die Malediven

Sogar für die Flitterwochen haben die Turteltauben, die seit mehr als sieben Jahren zusammen sind, schon Pläne: Es geht ab auf die Malediven. Danach wird nochmal ausgiebig in Deutschland gefeiert. Ganz besonders toll: Das Paar verzichtet auf persönliche Geschenke und ruft die Hochzeitsgäste lieber zum Spenden auf. „Wir wünschen uns viele Spenden für die Stiftung ‚Fly & Help‘, von denen hier in der Dominikanischen Republik eine Schule für arme Kinder gebaut werden soll“, schildert Patrick.