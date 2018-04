Channing Tatum: Jenna Dewan trennt sich vom Nachnamen

Samstag, 21. April 2018, 10:12 Uhr

Jenna Dewan nennt sich auf Social-Media nicht länger Tatum. Die Schauspielerin stellte bisher stolz ihren zweiten Nachnamen zur Schau, den sie nach der Heirat mit Channing Tatum 2009 angenommen hatte.

Foto: FayesVision/WENN.com

Doch drei Wochen nach der Trennung des einstigen Traumpaares hat sich die brünette Schönheit dazu entschlossen, wieder ihren Mädchennamen anzunehmen. Damit macht sie allen klar: Sie ist über die Trennung von dem Hollywood-Star hinweg und bereit für eine neue Phase in ihrem Leben. Zur Feier ihres Single-Lebens postete die 37-Jährige ein sexy Foto von sich selbst auf Instagram, das sie in knapper Unterwäsche auf einem Bett zeigt.

Es dauerte nicht lange, bis Channing das Bild likte und somit klarstellte, dass sich die zwei Ex-Turteltauben noch immer gut verstehen. Ein Insider offenbarte kurz nach der Trennung, dass der berufliche Stress des Paares die Beziehung letztendlich zerstört hatte.

Ein Beitrag geteilt von Channing Tatum (@channingtatum) am Mär 18, 2018 um 5:53 PDT

Hat sie Probleme mit seinem Erfolg?

Gegenüber der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ verriet der Bekannte: „Sie hat Probleme mit seinem Erfolg. Er lehnte Rollen wegen ihr ab und sie stritten sich oft. Er war gerade dabei, die Fortsetzung vom ‚Lego‘-Film zu drehen und hat mindestens vier andere Schauspiel-Projekte in Planung, obwohl er sich gar nicht darauf konzentriert.“ Jenna habe das Gefühl gehabt, dass Chaninng „nicht mehr so viel in die Ehe stecken wollte. Das bahnte sich schon seit einer Weile an. Sie haben sich entliebt.“