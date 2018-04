Kim Kardashian: Nach Dash-Aus gleich eigene Modelinie?

Samstag, 21. April 2018, 17:50 Uhr

Gerade erst verkündete Kim Kardashian das Ende ihrer Ladenkette Dash (wir berichteten) und jetzt soll die It-Lady bereits an ihrer eigenen Dessous- und Shapewear-Linie arbeiten.

Foto: WENN.com

Quellen aus dem näheren Umfeld des Kardashian-Clans verrieten der Promiwebsite TMZ , dass Kim bereits eine neue Unterwäsche-Marke entwickelt hätte und zwar eine, die allen Frauen passt. Na hoffentlich setzt sie „alle“ nicht gleich mit „alle, die meine Figur haben“…

Nicht nur Kims Name soll natürlich auf dem Produkt erscheinen (wenn wundert’s), angeblich soll sie jedes einzelne Stück der Linie in nahezu jedem Aspekt selbst entworfen haben- vom Design bis zum Marketing – und soll auch die gesamte Ausführung und Planung persönlich in die Hand genommen haben.

Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Apr 19, 2018 um 10:59 PDT

Ende des Jahres soll es losgehen

Insider berichteten auch, dass sich Fashion-Lady Kim mit ihrer neu erschaffenen Dessous-Marke aber nur ins gemachte Nest setzen würde. Sie hätte sich für ihre Pläne nämlich einfach nur mit der erfolgreichen Good-American- Marke ihrer Schwester Khloe verbündet. Die Kardashians scheinen schnelle Planänderungen zu lieben, wenn man bedenkt, dass Kim, Kourtney und Khloe gerade am Donnerstag angekündigt hatten, dass sie all ihre DASH-Läden schließen werden .

Die Unterwäsche für offenbar alle Frauen dieser Welt soll übrigens bis zum Jahresende fertig sein. Wir sind gespannt… (SV)