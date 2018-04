"Let's Dance": Barbara Meier hat ausgetanzt

Samstag, 21. April 2018, 9:40 Uhr

Insgesamt 3,20 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend den Tanzabend „Let’s Dance“ bei RTL. Eine TV-Show kann grausam sein: Model Barbara Meier ist rausgeflogen.

Grausam: Barbara Meier und Sergiu Luca sind ausgeschieden. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Meier trat nach einer Pause wegen des Todes ihrer Oma wieder an und hatte kein Glück. Sie musste den Tanzwettbewerb verlassen. Sie sagte dazu: „Natürlich hätte ich noch sehr gern weitergetanzt. Es hat mir so viel Spaß gemacht und Sergiu ist der beste Tanzlehrer, den man sich wünschen kann – aber leider gehört das Ausscheiden natürlich zu Let´s Dance auch dazu.“

Für ordentlich Klamauk sorgte Schauspieler und Ex-„Formel-1“-Moderator Ingolf Lück (59). Mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (30) entschied er sich für den Klassiker „Country Roads“, um eine Quickstep-Slapstick-Performance zu präsentieren. Scharfrichter Joachim Llambi fand’s grauenhaft: „Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, als ihr die Steckenpferde abgelegt habt, wann du den Stock aus dem Hintern ziehen wirst. Risikoloser Quickstepp. 1960 hättest du damit eine Chance gehabt.“

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova tanzen Quickstep. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski als Sidekick durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Die Jurywertungen des „2000er-Specials“

(die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Tango, „Tainted Love“, Soft Cell/Marilyn Manson.

30 Punkte insgesamt.

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Jive, „Shake it“, Metro Station.

29 Punkte insgesamt.

Judith Williams, flachgelegt von Erich Klann beim Salsa. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31): Samba, „La Tortura“, Shakira.

26 Punkte insgesamt.

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Cha Cha Cha, „Daylight In Your Eyes“, No Angels.

25 Punkte insgesamt.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Rumba, „Weinst Du?“, Echt.

24 Punkte insgesamt.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Slowfox, „Wire to Wire“, Razorlight.

23 Punkte insgesamt.

Iris Mareike Steen und Christian Polanc tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Salsa, „Aguanile“, Marc Anthony.

18 Punkte insgesamt.

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Quickstep, „Country Roads“, Hermes House Band.

17 Punkte insgesamt.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Cha Cha Cha, „I’m Outta Love“, Anastacia.

12 Punkte insgesamt.

Die verbliebenen Paare. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24):

Paso Doble, „Bring Me To Life“, Evanescence.

12 Punkte insgesamt.