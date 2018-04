Luke Mockridge kommt mit WM-Show

Samstag, 21. April 2018, 14:27 Uhr

Luke Mockridge kommt mit einer weiteren Show bei seinem Hais. und Hofsender SAT.1. Mit seiner neuen Prime-Time-Show „LUKE! Die WM und ich“ wirft der Entertainer und bekennende Fußball-Fan einen erwartungsvoll-amüsanten und vorfreudigen Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2018.

Sonnyboy und Scherzkeks: Luke Mockridge im WM-Fieber! Foto: SAT.1/Boris Breuer“

Gesendet wird die Show am 1. Juni um 20:15 Uhr in SAT.1. Wie präsentiert sich das Gastgeberland Russland, wenn WM-Tourist Luke Mockridge im Anmarsch ist? Luke besucht Stadien, Mannschaftshotels und Trainingslager. In seinem persönlichen WM-Studio wirft der SAT.1-Entertainer seinen gewohnt witzigen Blick auf das alles beherrschende Thema der kommenden Wochen.

Und er sorgt mit seinen prominenten Gästen und in zahlreichen Beiträgen sozusagen für die inoffizielle WM-Show zur Fußball-Weltmeisterschaft in SAT.1. Mit dabei sind u.a. Fußballgrößen wie Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Arne Friedrich und Reporterlegende Werner Hansch.

„Ich mag diesen kommunistischen Gedanken“

Luke Mockridge sagte dazu: „Ich liebe Fußball! Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und geguckt. Ich mag diesen fast schon kommunistischen Gedanken, dass alle gleich sind: Egal ob Gehirn-Chirurg oder Müllmann, alle stehen in der Kurve nebeneinander und jubeln der gleichen Mannschaft zu. Wenn ein Land eine Blickrichtung hat, dann hat in Deutschland meistens der heilige Fußball damit zu tun. Jetzt zum Auftakt der Weltmeisterschaft eine Fußball-Show zu machen, darauf habe ich total Lust und das ist ein Thema, das die Menschen interessiert. Fußball ist der schönste gemeinsame Nenner!“