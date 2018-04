Angelina Jolie: Ihr Sohn macht den Flugschein

Sonntag, 22. April 2018, 9:27 Uhr

Angelina Jolies Sohn Knox Leon lernt, ein Flugzeug zu fliegen. Die Schauspielerin verriet, dass ihr Jüngster aus der Beziehung mit Brad Pitt ein Interesse am Fliegen gezeigt hat. Angelina selbst machte den Flugschein 2004.

Angelina Jolie, Shiloh, Maddox, Vivienne Marcheline, Pax Thien, Zahara Marley, Knox Leon Foto: WENN.com

Wie es scheint, tritt ihr Sohn nun in ihre Fußstapfen. In der Dokumentation ‘The Queen’s Green Planet‘ meinte die 42-Jährige: „Ich liebe es, hoch oben in der Luft zu sein. Ich liebe die Freiheit. Knox lernt jetzt, zu fliegen. Es macht mich unglaublich glücklich zu sehen, wie er es entdeckt. Er braucht immer noch Hilfe mit den Pedalen, aber vermutlich nicht mehr allzu lange.“

In der Doku sieht man die ‘Maleficent – Die dunkle Fee‘-Darstellerin, wie sie auf dem Sessel des Piloten in einem kleinen Flugzeug sitzt, das über die namibische Wüste fliegt.

Kaum Zeit zur Entspannung

Vor kurzem gab der Hollywood-Star noch gegenüber dem ‘Hello!‘-Magazin zu, dass er kaum noch Zeit habe, zu entspannen. Dies sei aber nicht so schlimm, solange noch Zeit da sei, um sie mit den Kindern zu verbringen: „Ich [entspanne] nicht wirklich. Ich gehöre zu diesen Leuten. Es macht mich verrückt, wenn Leute mir sagen, dass ich mich entspannen soll. Ich glaube, dass sich viele Mütter nicht ausruhen. Und irgendwie finden wir darin Vergnügen. Ich meine, selbst wenn ich versuche, ein Bad zu nehmen, endet es damit, dass ich mit mindestens zwei meiner Kinder schließlich [in der Badewanne] sitze, was super ist. Ich würde das nicht ändern wollen.“