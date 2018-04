Johannes Strate: Award für "Best Look" und Erster beim Tauschkonzert

Sonntag, 22. April 2018, 15:55 Uhr

Revolverheld-Frontmann und 1A-Sahneschnittchen Johannes Strate wird mit dem GQ Care Award 2018 ausgezeichnet. Am Dienstag, 24. April 2018, verleiht das Stil-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly die „GQ Care Awards“ in Berlin.

Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Prominenter Preisträger des Abends: Musiker Johannes Strate, der den Sonderpreis in der Personality-Kategorie „Best Look“ erhält. Der 38-Jährige wird Dienstag Gast des Award-Dinners sein, zeitgleich zum TV-Start der neuen Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, an der Strate erstmals als einer der Gäste mitwirkt.

Neben dem Personality-Award „Best Look“ wird der GQ Care Award an Beauty-Produkte in fünf verschiedenen Kategorien verliehen, zudem gibt es eine Auszeichnung für das beste Spa und einen Publikumspreis für den beliebtesten Männerduft. Zur prominent besetzten Jury zählen – neben GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf und GQ Beauty Director Constantin Herrmann – u.a. Designer Guido Maria Kretschmer, die Schauspieler Kostja Ullmann, Jannik Schümann und Tom Wlaschiha, Moderatorin Janin Ullmann, die Models Lars Burmeister und Sara Nuru, Lifestyle-Blogger Sami Slimani.

In der Juni-Ausgabe von GQ Gentlemen’s Quarterly, die am 9. Mai erscheint, gibt es mit Strate ein großes Interview über seine Rolle als Vater, seine Schulzeit und sein Fitnessprogramm.

Tauschkonzert

Strate steht mit seiner Band Revolverheld übrigens im Mittelpunkt der Auftaktshow von ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert‘, die am Dienstag ab 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt wird. An die Aufgabe, Revolverheld-Songs zu covern, haben sich der neue Tauschkonzert-Gastgeber Mark Forster sowie seine weiteren Gäste Marian Gold („Alphaville“), Mary Roos, Leslie Clio, Judith Holofernes und Rea Garvey gemacht. Und dabei gibt es gleich in der 1. Folge einige Premieren. So singen zum Beispiel Leslie Clio und Rea Garvey zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch! Und Mary Roos singt zum ersten Mal mit In-Ears, also den Ohrstöpseln, die punktgenau den Sound wiedergeben.

Mark Forster und Johannes Strate (r.). Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Diese Songs von „Revolverheld“ und Johannes Strate hören die Zuschauer am 24.4. beim Tauschkonzert:

Rea Garvey – Lass uns gehen

Judith Holofernes – Ich lass für dich das Licht an

Mark Forster – Wenn es um uns brennt

Marian Gold – Keine Liebeslieder

Leslie Clio – Halt dich an mir fest

Mary Roos – Spinner

Foto: Benedikt Schnermann

Die Revolverheld-Story

Auch in „Die Revolverheld-Story“ dreht sich im Anschluss an „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ um 22:05 Uhr alles um den Sänger des Abends und seine Band. Jeannine Michaelsen blickt mit Johannes Strate auf sein Leben und auf 15 Jahre „Revolverheld“ zurück. Hinter dem attraktiven Sänger der Erfolgsband verbirgt sich eine sensible Seele. In der Doku redet Johannes über seine Lebenskrisen, aus denen er sich immer wieder befreien musste. In der Schule wurde er gemobbt, war ein Außenseiter. Und zu Beginn seiner Musikkarriere scheiterte er: „Das war die traurigste Zeit meines Lebens“, gesteht Johannes im Interview.

VOX begleitet ihn auf Heimatreise nach Worpswede, ist mit der Band im Studio und lernt seine Freundin Anna Wolfers kennen, Mutter des gemeinsamen Sohnes Emil. Mit Ende 30 ist Johannes Bandleader und Familienvater – eine Zerreißprobe.