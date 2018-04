Kanye West lobt glühende Trump-Verehrerin

Sonntag, 22. April 2018, 20:04 Uhr

Das war kein cleverer Schachzug auf dem Fanbrett, verehrter Kanye West! Am Samstagmorgen brachte Kim Kardashians Liebster nämlich die Twittergemeinde zum Rasen, als er auf einen Kommentar einer Candace Owens einging.

Foto: WENN.com

Die afroamerikanische konservative Schriftstellerin, die bereits zahlreiche TV-Auftritte hatte und ihre eigene Website „Red Pill Black“ gründete, zählt zu Trump glühendsten Anhängern. Owens ist auch Kommunikationsdirektorin von „Turning Point USA“ einer gemeinnützigen, rechtsorientierten Organisation. „Ich liebe die Art und Weise, wie Candace Owens denkt“, twitterte Kanye am Samstagmorgen. Sie sei eine „Freidenkerin“. Die Autorin ist heftig umstritten in den USA und stößt mit ihren Aussagen immer wieder auf derbe Kritik. Kürzlich veröffentlichte sie einen Artikel, in dem es hieß: „Es ist kein Rassismus, wenn schwarze Männer von Polizisten erschossen werden“.

Nachdem Kanye die umstrittene Autorin nun öffentlich gelobt hat, gibt die sich hocherfreut. Sie twitterte wenig später: „Ich flippe aus. Kanye West, lass uns mal treffen! Immer wieder werde ich durch deine Musik inspiriert. Ich bin ein so großer Fan!“ Na da haben sich ja offenbar zwei gefunden…

Ein Beitrag geteilt von Candace Owens (@realcandaceowens) am Apr 14, 2018 um 6:22 PDT

Jede Menge Wutposts

Aus den prominenten Reihen gab es auch Für-Stimmen für Kaynes gewagten Post – unter anderem von Schauspielerin Roseanne Barr (bekennender Trump-Fan), die einfach nur „Bingo“ drunter schrieb.

Andere Twitter-User machten ihrem Ärger mit allerlei Wutposts Lust. Da hieß es zum Beispiel: „Ich weiß, dass Kanye West viele Follower und Fans hat. Aber die Fans von Candice Owens sehen ihn nur als den Schwarzen, der Taylor Swift blamiert hat. Ach übrigens Kanye, hast du dich mal mit deinem Kumpel Trump getroffen, um die Gewalt in Chicago zu diskutieren?“ Ein anderer schrieb: „Kann mal bitte jemand seine verlorene Seele retten?“ (SV)