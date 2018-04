"Team Ninja Warrior" startet heute: So funktioniert das Spin-Off

Sonntag, 22. April 2018, 19:38 Uhr

Das Spin-off der erfolgreichen RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ setzt auf Teamarbeit: Zu dritt – 2 Männer und 1 Frau – kämpfen die Athleten bei diesem sportlichen Wettkampf um den garantierten Sieg und 100.000 Euro.

Das Team „Calibeasts“: (v.l.) Sam Bürsner (Kapitän), Isabell Sabellek und Thanh Nguyen. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Heute starten ab 20.15 Uhr bei RTL die ersten 8 von 40 Teams. ‚One Spirit‘ und ‚Die einarmigen Banditen‘ mit den Ninja-Helden Benni Grams und Sladjan Djulabic als Teamkapitäne gelten als zwei der stärksten Teams – und müssen direkt gegeneinander antreten.

Es ist noch immer der härteste Parcours der Welt, doch den werden die Athleten in der neuen Physical-Challenge-Show „Team Ninja Warrior“ nicht mehr alleine bezwingen. Das Spin-off der erfolgreichen RTL-Show „Ninja Warrior Germany“ setzt auf Teamarbeit: Zu dritt – zwei Männer und eine Frau – kämpfen die Athleten bei diesem sportlichen Wettkampf um den garantierten Sieg und 100.000 Euro.

Sieben Challenge-Shows

Insgesamt gibt es sieben Shows – fünf Vorrunden, eine Finalshow und ein Prominentenspecial, in dem die Prominenten ebenfalls in Dreierteams gegeneinander antreten und das erspielte Geld der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ spenden.

In jeder der fünf Qualifikations-Shows treten jeweils 24 Athletinnen und Athleten in insgesamt acht Dreierteams gegeneinander an. Jede Qualifikationsshow besteht aus einer Vorrunde, einer K.O.-Runde und einer Final-Qualifikation. Die Regeln sind anders als in den klassischen Ninja Warrior-Folgen – wer hier das Wasser berührt, darf trotzdem weitermachen, solange er oder sie nicht ganz hineinfällt. Die sportlichen Teams setzen sich zusammen aus bereits bekannten und beliebten Ninja-Helden der bisherigen Shows und bisher unentdeckten Top-Athleten.

Die Moderatoren Jan Köppen (l.) und Frank Buschmann. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Heute starten die ersten Teams

Heute treten die ersten acht Teams im Wettbewerb an. Die Teams ‚One Spirit‘ und ‚Die einarmigen Banditen‘ mit den Ninja-Helden & Finalisten Benni Grams und Sladjan Djulabic als Teamkapitäne gelten als zwei der stärksten Teams der Staffel – und sie müssen direkt gegeneinander antreten. Da in der K.o.-Runde der Gewinner aus dem 1. Duell gegen den Verlierer des 2. Duells antritt, und umgekehrt, ist die Chance beider Teams groß, in die Finalqualifikation einzuziehen. Als Familienteam (Crazy Family) mit dabei: Rainer, Dennis und Annette Leiber. Sind die Leibers mit Familienpower stärker als das Team ‚Kaffee, Milch und Zucker‘, gegen das sie in der ersten Runde antreten?

Außerdem haben u. a. folgende bereits aus „Ninja Warrior Germany“ bekannte Team-Kapitäne gute Chancen auf die Finalqualifikation: Tänzer Kevin Kapelski, Personal Trainer John-Edouard Ehlinger und Wrestler und Voltigierer Colin Leathers.

Colin und sein Team ‚Firefly‘ haben sich vorgenommen: „Light up the world“ – gilt das auch für den Parcours und werden sie ins Finale einziehen?

Vorrunde: Carolin Hingst (l.) aus dem Team „Firefly“ tritt gegen Isabell Sabellek aus dem Team „Calibeasts“ an. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Teams im Überblick

Team ‚One Spirit‘ – Benni Grams, Andreas Wöhle, Silke Sollfrank

Team ‚Die einarmigen Banditen‘ – Sladjan Djulabic, Philipp van der Grinten, Mia Manojlovic

Team ‚Die 3 Muske(l)tiere‘ – John-Edouard Ehlinger, Richard Wiesenhütter, Samara Bannikov

Team ‚Spotlight‘ – Kevin Kapelski, David Wedemeyer, Jessica Bertermann

Vorrunde: Dennis Leiber (l.) aus dem Team „Crazy Family“ tritt gegen André Kreisel aus dem Team „Kaffe Milch und Zucker“ an. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Team ‚Crazy Family‘ – Rainer Leiber, Dennis Leiber, Annette Leiber

Team ‚Kaffee, Milch und Zucker‘ – Luc Arash Vaezi, André Kreisel, Mandy Czieschowitz

Team ‚Firefly‘ – Colin Leathers, Carolin Hingst, Jonas Gillen

Team ‚Calibeasts‘ – Sam Bürsner, Thanh Nguyen, Isabell Sabellek