Aaron Paul: Darum liebt er seine Frau "noch viel mehr"

Montag, 23. April 2018, 13:13 Uhr

Aaron Paul und seine Frau Lauren Parsekian lieben sich noch viel mehr seit der Geburt ihres Kindes. Der ‚Breaking Bad‘-Star und seine Frau durften vor zwei Monaten ihre Tochter Story Annabelle auf der Welt willkommen heißen und schweben seitdem auf Wolke sieben.

Foto: Drew Altizer/WENN.com

Die frischgebackenen Eltern fühlen seit der Geburt eine ganz neue Verbindung, die die beiden noch enger zusammenschweißt. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verrät der 38-Jährige: „Es ist großartig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass du sie noch mehr liebst, als du es eh schon tust. Aber es ist wirklich cool! Vorher waren wir nicht blutsverwandt, aber nun ist da ein Mensch, mit dem wir beide verwandt sind und das macht uns auf einem neuen Weg zu einer Familie. Das ist sehr besonders!“

Ein Beitrag geteilt von Aaron Paul (@glassofwhiskey) am Apr 1, 2018 um 1:41 PDT

Ganz vernarrt in die Tochter

Aber nicht nur die Liebe von Paul und Parsekian ist in den letzten beiden Monaten gewachsen. Das Paar ist ganz vernarrt in seine kleine Tochter und möchte am liebsten rund um die Uhr Zeit mit ihr verbringen. Die stolze Mama schwärmt im Interview: „Wir hatten ein paar Nächte nur für uns, aber wir wollen einfach nicht von ihr getrennt sein. Sie ist einfach die beste! Und sie ist so witzig.“ Das Familienglück der Familie Paul-Parsekian scheint momentan rundum perfekt zu sein.