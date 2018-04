Baby Nr. 3: Hier fährt Kate Middleton schon wieder nach Hause

Montag, 23. April 2018, 19:12 Uhr

Um 11.01 Uhr Ortszeit hat Herzogin Kate heute in Anwesenheit von Prinz William einen Jungen zur Welt gebracht. Jetzt wurde der Neuankömmling auch von George und Charlotte begrüßt. Und Kate hat die Klinik mit ihrem Neuzugang unter dem Jubel vieler Neugieriger soeben auch verlassen. Sieben Stunden nach der Geburt!

Foto: Danny Martindale/WENN

Um 17.52 Uhr Ortszeit zeigte sich das royale Paar vor der inzwischen schon berühmten Flügeltür des Lindo Wing des St. Mary’s Hospital in Paddington. Die Dreifach-Mama trug ein Kleid in schreiendem Rot mit weißem Spitzenkragen. Der noch namenlose Prinz war – ganz in Weiß – in eine Decke gehüllt und trug eine Mütze.

Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) haben zuvor am Montagnachmittag ihr neues Brüderchen im St. Mary’s Hospital in London besucht.

William kam mit dem Privat-PKW

Papa William führte seine beiden Kinder an der Hand in die Geburtsklinik, nachdem er sie mit dem Auto selbst vorgefahren hatte. Nur wenige Stunden zuvor hatte Herzogin Kate (36) in dem Krankenhaus ihr drittes Kind auf die Welt gebracht.

Prinz George trug noch seine Schuluniform. Prinzessin Charlotte, im hellblauen Kleidchen, winkte den Journalisten und Royal-Fans zu, die sich zu Hunderten auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelt hatten. (dpa/KT)

Foto: David Sims/WENN.com