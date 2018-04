Baby Nr. 3 ist da: Was nun, Kate Middleton?

Montag, 23. April 2018, 15:53 Uhr

Auf diesen Moment haben Royal-Fans monatelang hingefiebert. Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate ist ein Junge. Nun warten alle darauf, den kleinen Prinzen zum ersten Mal sehen zu können.

Kasperletheater: Der selbsternannte Stadtausrufer Tony Appleton verkündet vor dem St. Mary’s Hospital die Geburt des Kindes. Foto: Dinendra Haria/WENN

Die britische Herzogin Kate (36) hat einen Jungen zur Welt gebracht (wir berichteten). Das Baby sei um 11.01 Uhr Ortszeit in Anwesenheit von Prinz William (35) geboren worden und wiege etwa 3,8 Kilogramm, hieß es. Mutter und Baby seien beide wohlauf, Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Und der Herr Papa vermutlich auch.

Es ist das dritte Kind des Paares. Königin Elizabeth II., Prinzgemahl Philip sowie Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinz Harry wurden demnach bereits informiert und sind „hocherfreut“. Mit Spannung wird nun erwartet, wann sich Kate und William mit dem Baby vor der Geburtsklinik des St. Mary’s Krankenhauses zeigen werden. Bei der Geburt von Prinzessin Charlotte (2) traten die beiden noch am selben Tag vor die Kameras. Bei Prinz George (4) erst am folgenden Tag.

Der Name ist noch unbekannt

Vor der Klinik im Londoner Stadtteil Paddington hatten sich am Montag Hunderte Journalisten und Royal-Fans versammelt. Manch hartgesottener Anhänger des Königshauses campierte bereits seit zwei Wochen vor der Klinik, um sich einen guten Platz zu sichern.

Herzogin Kate hat einen Jungen zur Welt gebracht. Foto: Chris Jackson/PA Wire

Für den Namen müssen die Royal-Fans sich wohl noch etwas gedulden – wann das Königshaus bekannt gibt, wie das Baby heißen soll, ist noch nicht klar. Bei den Buchmachern standen zuletzt Arthur, Albert, Frederick, James und Philip hoch im Kurs.

Die britische Premierministerin Theresa May gratulierte dem Elternpaar als eine der ersten. „Ich wünsche ihnen alles Glück für die Zukunft“, schrieb sie auf Twitter.

Die Prressemeute am Lindo Wing des St Mary’s Hospital in Paddington. Foto: Dinendra Haria/WENN

Sechster-Urenkel für Her Majesty

Für die Queen ist es bereits das sechste Urenkelkind. Das Baby steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge – nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht nun vom fünften auf den sechsten Rang.

Wie bei ihren beiden anderen Kindern hatte die 36-jährige Kate zu Beginn der Schwangerschaft unter starker Übelkeit gelitten und musste zunächst viele offizielle Termine absagen. Aus diesem Grund verpasste sie auch die Einschulung ihres Sohns Prinz George.

Mehr oder weniger irre Fans der royalen Familie feiern ausgelassen vor dem St. Mary?s Hospital. Foto: Kirsty O’connor/PA Wire

Der vierjährige George besucht die Privatschule Thomas’s Battersea im Süden Londons. Die zweijährige Charlotte geht in einen Kindergarten in der Nähe des Kensington-Palastes mitten in der Metropole. (dpa/KT)