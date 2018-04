Best Dress of the Day (529): Selena Gomez verzaubert frühlingshaft

Montag, 23. April 2018, 16:48 Uhr

Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez zeigte sich kürzlich in einem schicken, frühlingshaften Look auf dem roten Teppich in Los Angeles.

Foto: Apega/WENN.com

Die 25-Jährige präsentierte sich in einem schlichten und modernen schwarzen Kleid vor der Presse. Der interessante Schnitt mit Schlitz an der Vorderseite, Raffung am Rock und locker fallenden Ärmeln machte das Outfit so besonders. Das schicke Dress umschmeichelte Selenas Figur und punktete außerdem mit einem V-förmigen Dekolleté.

Angesagter Bob

Dazu kombinierte die „Hands to Myself“-Interpretin braune Wildleder-High Heels und goldene Accessoires. Mit einem dunkelroten Lippenstift setzte die schöne Amerikanerin gekonnt einen farbenfrohen Akzent. Ihren angesagten Bob präsentierte sie leicht gewellt und setzte außerdem auf einen pastellfarbnenen Nagellack.

Uns konnte Selena mit ihrem Stilgefühl überzeugen und ist somit die Fashion-Queen des Tages! (HA)