Joe Jonas: Seine Band DNCE designt Schuhe für K-Swiss

Dienstag, 24. April 2018, 9:02 Uhr

Joe Jonas‘ Band DNCE designt Schuhkollektion für K-Swiss. Der 28-jährige Sänger wagt gemeinsam mit seinen Bandkollegen Jack Lawless, Cole Whittle und JinJoo Lee den Schritt in die Modeindustrie. Für den ‚Cake By the Ocean‘-Hitmacher war es „sehr aufregend“, eine „ikonische“ Kollektion für die Kunden der Schuhmarke zu entwerfen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Gegenüber der Modeplattform ‚WWD‘ sagte er: „[K-Swiss ist] eine dieser ikonischen Marken. Man kennt den Namen und man hat die Schuhe vermutlich in seinem Leben schonmal getragen. Ich war sehr aufgeregt. Es war cool, in einem Raum mit einem Team zu sein und innerhalb mehrerer Treffen diese Schuhe zu kreieren. Und es für eine lange Zeit unter Verschluss zu halten. Wir haben ein paar Fotoshootings und ein paar Kollaborationen gemacht. Als wir Musik veröffentlicht haben, haben wir die Dinge sich einfach entwickeln lassen. Und dann seine eigenen Schuhe zu machen, etwas, auf das man stolz ist und von dem man möchte, dass es die Leute tragen, das macht es noch toller.“ Jedes Mitglied der Band designte ein Paar Sneaker für die Kollektion.

Ein Beitrag geteilt von K-Swiss (@kswiss) am Apr 22, 2018 um 10:09 PDT

„Geheime“ Nachricht auf den Sohlen

Jonas, der früher ein Teil der Jonas Brothers war, entschied sich dazu, eine geheime Nachricht auf den Sohlen der von ihm entworfenen Schuhe zu verstecken, mit der er die Menschen dazu insprieren möchte, „ihr bestmögliches Leben zu leben“. „Auf meinen Schuhen steht ‚komm finde mich'“, erzählt er weiter.

Ein Beitrag geteilt von K-Swiss (@kswiss) am Apr 20, 2018 um 9:02 PDT

„Egal, ob du in der Schule oder bei einem Musikfestival bist, du kannst mit dem Schuh ein Selfie machen und im Hintergrund sieht man, wo du gerade bist. Auf diese Art kannst du Menschen dazu ermutigen, raus zu gehen, Dinge einfach zu tun und ihr bestmögliches Leben zu leben. Außerdem sind sie sehr bequem.“ Der 28-Jährige, der mit ‚Game of Thrones‘-Star Sophie Turner verlobt ist, erklärte außerdem, dass er auch in Zukunft gerne noch mehr Mode designen würde.