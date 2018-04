Premiere "Avengers: Infinity War": Was für ein unfassbarer Starauflauf!

Dienstag, 24. April 2018, 14:20 Uhr

Am gestrigen Abend wurde das Gipfeltreffen der Superhelden eingeläutet, denn der von Fans langersehnte Marvel-Mega-Blockbuster „Avengers: Infinity War“ feierte in Los Angeles seine gigantische Weltpremiere.

Foto: Rich Polk/Getty Images for Disney)

Nie zuvor war die Starpower größer, die Konstellationen der Helden wilder und die Sprüche witziger: Zehn Jahre und 18 coolste Heldenabenteuer ist es her, dass S.H.I.E.L.D.-Direktor Nick Fury an Tony Stark herantrat, um ihm von der Avengers-Initiative zu erzählen. Nun laufen alle Fäden des Marvel Cinematic Universe zusammen und münden in einem actionreichen und witzgeladenen Showdown, der alle Grenzen sprengt.

Fakt ist: Nichts wird sein, wie es einmal war, nach „Avengers: Infinity War“.

Aus diesem Anlass gab es ein Staraufgebot auf dem roten Teppich, das alles Vorherige in den Schatten stellt: Gemeinsam mit Hunderten von Fans feierten Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Chris Pratt, Mastermind Kevin Feige sowie die Regisseure Anthony und Joe Russo einen Premierenauftakt der Superlative.

Wir haben die Bilder!

Foto: Rich Polk/Getty Images for Disney

Regisseure Anthony Russo und Joe Russo und die Darsteller. Foto: Rich Polk/Getty Images for Disney

Chris Pratt. Foto: Charley Gallay/Getty Images for Disney

Chris Hemsworth. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney.

Tom Hiddleston. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney) *** Local Caption *** Tom Hiddleston

Scarlett Johansson. Foto: Rich Polk/Getty Images