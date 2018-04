Selena Gomez: Schnipp, schnapp, Haare ab?

Dienstag, 24. April 2018, 23:41 Uhr

Selena Gomez probiert einen neuen Look und hat sich einen Teil ihrer unteren Haare am Hinterkopf abrasiert. Die 25-jährige Sängerin hat in den letzten Jahren ihre Mähne schon mehrmals einer Veränderung unterzogen, denn sie ist immer auf der Suche nach einem mutigen und frischen Style.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Apr 23, 2018 um 6:07 PDT

Damit wollte Gomez ursprünglich ihr Disney-Teen-Star-Image aufbessern und verwandelte sich schließlich in die trendige Pop-Prinzessin, die wir heute kennen. Am Montag (23. April) traute sich die ‚Wolves‘-Interpretin erneut an eine neue Frisur. Sie präsentiert ihren neuen Undercut und den hohen Pferdeschwanz auf ihrem Instagram-Account und schreibt dazu: „Brauche immer eine dezente Veränderung.“ Es scheint ganz so, als sei der neue Look eine spontane Entscheidung gewesen. Der Haarstylist hinter dem Look war mehr als überrascht, als er den umgehenden Anruf der ‚Fetish‘-Sängerin erhielt.

Sneaker für Puma

Tim Dueñas postete auf Instagram: „Wenn dich dein Freund anruft, um #selenagomez einen Undercut zu verpassen… @marissa.marino landet mit dem Styling einen Volltreffer. Danke, dass ich bei diesem Spaß dabei sein durfte.“

Die Musikerin arbeitete schon mit großen Marken wie Louis Vuitton und Coach zusammen und designte Turnschuhe für die Sportmarke Puma, um die Forschung an der Autoimmunerkrankung Lupus zu fördern. Die brünette Schönheit reiste dafür nun extra nach Deutschland.