Verlosung: Foreigner mit Bombast-Hit-Album

Dienstag, 24. April 2018, 16:30 Uhr

Zum ersten Mal präsentiert die legendäre und populäre 70er-Jahre Rockband Foreigner all ihre Hits in neuem Gewand – mit einem großen Orchester und Chor.

Foto: Karsten Staiger

Rock-Hymnen wie „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Juke Box Hero“ oder „Say You Will“ werden dadurch in eine völlig neue musikalische Dimension gehoben. Mit der Veröffentlichung ihres Live-Videos zu „Say You Will“, das gerade auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC zu sehen ist liefern Foreigner einen weiteren Vorgeschmack auf das am 27. April 2018 erscheinende Album.

Foreigner Tour 2018

20.05.2018 DE – Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne

21.05.2018 DE – Siegen, Kulturpur 28

23.05.2018 DE – Baden-Baden, Festspielhaus Baden-Baden

26.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne

27.05.2018 CH – Lucerne, KKL Lucerne