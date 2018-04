Was macht eigentlich Inga Humpe?

Dienstag, 24. April 2018, 20:59 Uhr

Die GEMA verleiht den Fred-Jay-Preis seit 1989 – und nun zum 30. Mal Er ist benannt nach dem österreichischen Textdichter Fred Jay (1914–1988). Preisträger früherer Jahre waren unter anderem Rio Reiser, Silbermond oder Katja Ebstein.

Foto: AEDT/WENN.com

Die Sängerin und Komponistin Inga Humpe (2Raumwohnung) wird mit dem Fred-Jay-Preis der GEMA für ihre Liedtexte ausgezeichnet. Mit ihren Texten habe sie die deutsche Musikkultur maßgeblich mitgestaltet. „Die Leichtigkeit ihrer Sprache trägt die Melodie. Mit ihren Werken hat sie deutschsprachigen Elektropop etabliert“, begründete die Jury am Dienstag in München. Humpe soll den mit 15 000 Euro dotierten Preis am 15. Mai in Berlin entgegennehmen.

„Ich fühle mich sehr geehrt“

Mit Songs wie „Bei Dir bin ich schön“ oder „36 Grad“ bewege sich Humpe mühelos zwischen kultureller Relevanz und kommerziellem Erfolg, so die Jury. Auch für Filme hat die Sängerin der Band 2raumwohnung schon gedichtet und komponiert.

„Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte Humpe laut GEMA-Mitteilung. „Dieser Preis ist so besonders, weil er nicht aufgrund kommerziellen Erfolges, sondern aus inhaltlichen Gründen vergeben wird.“

Man müsse auch nicht fürchten, auf einmal in einer Reihe mit rechtslastigen Bands und Frauenfeinden zu stehen, sagte die 62-Jährige in Anspielung auf den Skandal bei der Verleihung des Echo-Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die wegen antisemitischer Inhalte ihrer Songs heftig kritisiert werden. (dpa/KT)