Emma Watson schwört auf deutsches Schmuck-Label

Emma Watson ist großer Fan eines deutschen Schmuck-Labels. Designerin Lilian von Trapp gründete ihre gleichnamige Marke vor zwei Jahren mit einer besonderen Mission: Ihr Schmuck wird ausschließlich aus recycelten Produkten hergestellt.

Aus Vintage-Stücken werden so das wertvolle Gold sowie Edelsteine herausgebrochen, um neuen Schmuck zu kreieren. Das Nachhaltigkeitskonzept ist nicht nur mehr als lobenswert, sondern überzeugt auch Kundinnen aus dem fernen Hollywood. Es war wohl Schicksal, als von Trapp in London eines Tages in den Spa ging und dort zufällig auf Aktivistin Emma Watson traf – diese war sofort Feuer und Flamme für den nachhaltigen Schmuck.

Die Designerin berichtet: „Sie war begeistert von den Designs und dem Ethos meines Labels.“ Es habe ihr „einige Türen auf internationaler Ebene geöffnet“, als die Schauspielerin ihren Schmuck zu großen Red Carpet-Events wie den Golden Globes und den Bafta Awards trug.

Neue Kollektion

Noch mehr aber schätzt sie, dass Watson dieselben Ziele verfolgt und ihre Denkweise teilt: „Es gibt kaum einen Menschen, der sich so sehr fu?r Menschenrechte und Nachhaltigkeit einsetzt wie Emma. Unsere Philosophien passen perfekt zusammen.“ Am Dienstag (24. April) hat von Trapp ihre neueste Kollektion veröffentlicht, die den Titel ‚Odyssey‘ trägt. „Ich liebe es, Orte zu entdecken, und bei jedem Besuch kommen wieder neue dazu, wie das Ennis House von Frank Lloyd Wright, das wie selbstverständlich Teil einer abgelegenen Nachbarschaft ist und sich dem dortigen Alltag einfu?gt“, erklärt sie das Konzept gegenüber ‚Vogue.de‘.