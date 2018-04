Hailey Baldwin: Kein Tag ohne Lippenbalsam und Mascara

Mittwoch, 25. April 2018, 19:50 Uhr

Hailey Baldwin gibt zu, sich ein Leben ohne ihren Lippenbalsam und ihre Mascara nicht vorstellen zu können. Das 21-jährige Model ist bekannt für seinen natürlichen Look und schwört dabei auf die Anwendung von zwei überaus simplen Produkten, ohne die sie niemals das Haus verlassen würde.

Foto: Apega/WENN.com

In einem Video über ihre Schönheitsroutine für den YouTube-Kanal von ‚Vogue‘ gesteht das junge Model: „Wenn ich mich für zwei Dinge entscheiden müsste, die ich mit mir auf eine einsame Insel nehmen würde, dann wären das definitiv mein Lippenbalsam und meine Wimperntusche. Ohne meinen Lippenbalsam würde ich sterben.“

In den Sommermonaten versucht sich die blonde Schönheit, der nachgesagt wird, dass sie sich in einer romantischen Beziehung mit dem Sänger Shawn Mendes befindet, so wenig wie möglich zu schminken, um ihrer Haut eine Pause zu gönnen. Doch Frauen sind nun mal Frauen und deshalb stoppt der Sommer natürlich nicht den Drang, sich ab und an auch mal so richtig schick zu machen.

So fängt sie an

Wenn es Baldwin also trotz warmen Temperaturen mal überkommt und sie sich doch etwas schminken möchte, dann sieht ihre Beauty-Routine wie folgt aus: „Also wenn ich mich schminke, dann fange ich gerne mit einem frischen Gesicht an. Dafür benutze ich als Grundierung, um meiner Haut etwas mehr Feuchtigkeit zu verleihen, die ‚Glow Drops‘ von Dr. Barbara Sturm. Die sind mir besonders in der Pollen-Zeit eine große Hilfe, um meiner Haut Feuchtigkeit zu spenden. Danach benutze ich ein Bronzepuder von Tom Ford, da ich der Überzeugung bin, dass ein leichter Glanz und Bräune immer in Verbindung zueinander stehen. Dabei verteile ich das Puder jedoch nicht nur auf den Wangenknochen, sondern auf der ganzen Wange, an meinem Haaransatz und auf meinem Nasenrücken. Ich finde, wenn man sich das Puder so aufträgt, dann sieht man tatsächlich so aus, als hätte man den Tag in der Sonne verbracht.“