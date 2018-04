Johannes Strate ist jetzt der Mann mit dem "Besten Look"

Mittwoch, 25. April 2018, 10:23 Uhr

Johannes Strate, gestern Abend umjubelter Revolverheld bei der Auftaktfolge der neuen Staffel von „Sing meinen Song“ wurde am Dienstagabend mit dem “ 2018 für „Best Look“ ausgezeichnet. Was es nicht alles gibt…

Foto: Florian Reimann für GQ Deutschland

Das Männer-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly lud am Dienstagabend zur Verleihung des GQ Care Awards nach Berlin ein. Im „Grace – Hotel Zoo“ wurden die Gewinner bei einem feierlichen Dinner-Event geehrt. Fünf Produkte erhielten in den Kategorien Scent, Face, Shave, Body & Hair und Innovation eine Auszeichnung. Zudem gab es neben dem Preis für das beste Spa einen Publikumspreis für den beliebtesten Männerduft. Der Sonderpreis in der Kategorie „Best Look“ ging dieses Jahr an Musiker Johannes Strate (Revolverheld).

In der Juni-Ausgabe von GQ Gentlemen’s Quarterly, die am 9. Mai erscheint, wird der 38-Jährige zudem mit einem großen Interview aufwarten.

Die Jury. Foto: Florian Reimann für GQ Deutschland

Zur 15-köpfige Expertenjury gehörten – neben GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf und GQ „Beauty Director“ Constantin Herrmann – Designer Guido Maria Kretschmer, die Schauspieler Kostja Ullmann, Jannik Schümann und Tom Wlaschiha, Moderatorin Janin Ullmann, die Models Lars Burmeister und Sara Nuru, Lifestyle-Blogger Sami Slimani, Starfriseur Dennis Creuzberg, Parfumeur Geza Schön, Dermatologin Dr. Elisabeth Schuhmachers, der Geschäftsführer des VKE Kosmetikverbandes Martin Ruppmann und Nils Behrens, Geschäftsführer des Lanserhofs.

Die Gewinner des GQ Care Award 2018

– Scent: Prada – „Luna Rossa Carbon”

– Face: La Mer – „The Moisturizing Matte Lotion“

– Shave: Joop – „Wow After Shave Lotion”

– Body & Hair: Bulgari – „Man in Black Shower Gel”

– Innovation: Dyson – „Supersonic Haarföhn“

– Publikumspreis: Rituals – „Oasis Verte“

– Best Spa: „Hammer und Nagel – Männer Werkstatt”, München

– Best Look Personality-Award: Johannes Strate