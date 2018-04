Chrissy Teigen: Zweite Schwangerschaft schwerer

Donnerstag, 26. April 2018, 11:14 Uhr

Chrissy Teigen findet Schwangersein beim zweiten Mal noch härter. Die 32-Jährige erwartet gerade das zweite gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann John Legend. Das Paar hat bereits die zwei Jahre alte Tochter Luna und freut sich nun auf Familienzuwachs.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Allerdings ist die zweite Schwangerschaft doch gar nicht so einfach, wie das Model sich das gedacht hatte. „Man merkt, dass die zweite Schwangerschaft härter ist, weil man schon ein kleines Kind hat, um das man sich kümmern muss“, erklärt die hübsche Brünette ‚E! News‘. Zwar wisse sie nun bereits, was auf sie zukomme, aber ihre Tochter habe trotzdem einen gewissen Anspruch auf Aufmerksamkeit. „Du musst deine Energie darauf aufteilen, dich um ein Kind zu kümmern und gleichzeitig eins auszutragen“, fügt der Musiker hinzu.

Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am Apr 15, 2018 um 4:15 PDT

„Luna wird ein Problem sein“

Der ‚All of Me‘-Hitmacher hat aber noch eine ganz andere Sorge. Er ist sich nämlich nicht so sicher, ob seine Tochter schon bereit ist, eine große Schwester zu werden. „Luna wird ein Problem sein. Ich glaube, es wird nicht leicht für sie sein, weil sie im Moment das Haus regiert. Bis jetzt war sie immer das Zentrum aller Aufmerksamkeit, also werden wir sehen, wie sie sich daran gewöhnt, das Scheinwerferlicht zu teilen.“