Die Horrorkomödie "House Harker" ist da

Donnerstag, 26. April 2018, 23:10 Uhr

Heute erscheint die Vampir Horror Komödie „House Harker“ auf Blu-ray, DVD und digital! Die wollen wir den Fans des Genres natürlich nicht vorenthalten!

Foto: OfdB Filmworks

Worum geht’s da? Also: Die Brüder Charlie und Gerry Harker sind Nachkommen des legendären Vampirjägers Jonathan Harker. Doch ihr Glaube an die Familiengeschichte rund um die Jagd auf Vampire macht sie in der heutigen Zeitleider nicht zu Helden, sondern zum dauerhaften Gespött der Stadt. Deswegen wollen die Herrschaften das ändern.

Aus finanzieller Not heraus und dank eines ungewollten und recht kuriosen Todesfalls schmieden die Brüder gemeinsam mit ihrem nicht minder schrägen Freund Ned einen genialen Plan: Die erfolgreiche Jagd auf einen Vampir soll mit Hilfe eines Schauspielers öffentlich im Haus Harker inszeniert werden. Dumm nur, dass eben dieser Schauspieler auf einen realen Vampir trifft, der dann letztendlich statt des Schauspielers bei den Harkers eintrifft…

Foto: OfdB Filmworks

Wir verlosen 2 Blu Ray!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 10. Mai 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „House Harker“! Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt!