Donnerstag, 26. April 2018, 16:10 Uhr

Dwayne Johnson gehört zum „Team ohne Schlaf“, nachdem er zum dritten Mal Vater wurde. Der 45-jährige Schauspieler konnte vor kurzem seine dritte Tochter Tiana Gia Johnson in seiner Familie willkommen heißen und obwohl er es mag, „Baby-Schicht“ zu haben, merkt er bereits, dass ihm Schlaf fehlt.

Foto: WENN.com

Während der CinemaCon in Las Vegas wurde ein Videointerview mit ihm eingespielt, da er aufgrund der Geburt seiner neugeborenen Tochter nicht persönlich erscheinen konnte. In dem Video sagte der ‚Rampage‘-Star: „Ich wünschte, ich könnte selbst da sein. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht da sein kann. Ich habe Baby-Schicht. Meine dritte Baby-Tochter wurde gerade geboren, Tiana Gia Johnson. Wir sind so aufgeregt und so gesegnet, also habe ich Baby-Schicht. Und wisst ihr was, ich mache gerade diese Sache durch, wie heißt es nochmal? Ja, kein Schlaf. Ich gehöre zum Team kein Schlaf und viele von euch wissen, wie das ist.“

Ein Beitrag geteilt von therock (@therock) am Apr 23, 2018 um 10:52 PDT

Der ehemalige Wrestler gab die Geburt seiner jüngsten Tochter in dieser Woche via Instagram bekannt. Er hat bereits die zweijährige Tochter Jasmine mit seiner Freundin Lauren Hashian und die 16-jährige Tochter Simone aus einer früheren Beziehung.